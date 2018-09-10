Актриса сериала «Сдается домик у моря» во второй раз стала мамой! Сегодня Юлия Гершаник родила дочку. Имя малышке еще не придумали, но идеи уже есть, правда, пока молодая мама держит их в секрете.

Сегодня, 10 сентября, Юлия Гершаник стала мамой во второй раз. У актрисы сериала «Сдается домик у моря» родилась доченька. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети.

«Что нового? Ещё три дня назад нашей чудесной дочурке исполнился год и 5 месяцев, а уже сегодня она стала старшей сестрой. И мы счастливы! Теперь у нас две чудесные дочурки!», – прокомментировала актриса.



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По словам Юлии, ощущения от первых и вторых родов кардинально разные. Как говорит счастливая мама, уже с первых часов жизни младшей дочки видно, что они с сестричкой похожи.

Имя ребенку еще не придумали. Однако на примете есть варианты, которые пока что Юлия держит в секрете.

Поздравляем Юлию с рождением дочки! Желаем крепкого здоровья и маме, и малышке!

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