Актриса серіалу «Здамо будиночок біля моря» вдруге стала мамою! Сьогодні Юлія Гершанік народила дочку. Ім’я дитині ще не придумали, але ідеї вже є, щоправда, поки молода мама тримає їх у секреті.

Сьогодні, 10 вересня, Юлія Гершаник стала мамою удруге. У актриси серіалу «Здамо будиночок біля моря» народилася донечка. Про це вона розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі.

«Що нового? Ще три дні тому нашій чудовій доньці виповнився рік і 5 місяців, а вже сьогодні вона стала старшою сестрою. І ми щасливі! Тепер у нас дві чудові доньки!», – прокоментувала актриса.

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За словами Юлії, відчуття від перших і других пологів кардинально різні. Як говорить щаслива мама, вже з перших годин життя молодшої дочки видно, що вони з сестричкою схожі.

Ім’я дитині ще не придумали. Однак на прикметі є варіанти, які поки що Юлія тримає в секреті.

Вітаємо Юлію із народженням доньки! Бажаємо міцного здоров’я і мамі, і дитині!

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