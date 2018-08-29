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Телеканал СТБ / Андрей Данилко: лучшие песни судьи «Х-фактор»-9

Андрей Данилко: лучшие песни судьи «Х-фактор»-9

Телеканал СТБ

Андрей Данилко – украинский артист, продюсер, актер, судья 9 сезона шоу «Х-фактор». Больше всего известен его образ «Верка Сердючка». В нашем материале вы найдете подборку самых хитовых композиций артиста. У нашому матеріалі ви знайдете добірку найбільш хітових композицій артиста.

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Песня «Dancing Lasha Tumbai» принесла Верке Сердючке мировую славу и победу на песенном конкурсе Евровидение-2007. Песня, написана на смеси украинского, английского и немецкого, успешно прошла национальный отбор и выиграла зрительское голосование. 

Песня «Все будет хорошо» стала своеобразным гимном хорошего настроения и праздника.

Конечно же, ни одно застолье не обходиться без культовой «Гоп-Гоп-Гоп».  Цитируя автора «Ой не буду горювать, буду танцювати!».

Почти каждая песня Андрея – о любви. О самом наболевшем и сокровенном каждого. Одна из таких «ТУК, ТУК, ТУК».

Каждая из нас совсем немножко, но мечтает о принце. Андрей Данилко написал наглядное пособие для всех девушек, как же все таки быть с этим самым принцем – «Я не поняла».

Видео на песню «Хорошо красавицам» посвящается тем, кто внутреннюю красоту ценит больше, чем внешнюю.

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Узнайте кого заприметит себе в команду на первых кастингах Андрей Данилко. Не пропустите премьеру нового сезона Х-фактор 1 сентября в 19:00 на телеканале СТБ!

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