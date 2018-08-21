Куда пойти в Киеве: топ-10 заведений с необычным мороженым

Вы уже узнали топ-7 семейных ресторанов, куда в Киеве можно пойти с ребенком. Сегодня мы продолжаем тему досуга и поговорим о любимом лакомстве детей и взрослых, но в совершенно непривычном для нас виде! Мороженое со вкусом белых грибов, вина, лаванды, «Киевского» торта и даже бургер и салат с мороженым – все это можно попробовать, не выезжая из столицы. Рассказываем о топ-10 мест, куда пойти в Киеве, чтобы попробовать самое необычное и вкусное мороженое и не только охладиться в летнюю жару, но и побаловать свои вкусовые рецепторы. Гарантируем, вам точно захочется перепробовать все! Дело за вами, выбирайте место, куда пойти в Киеве, чтобы удивить семью или друзей самыми необычными вкусами мороженого. Кроме того, в конце нашего материала вы найдете вкусные, а главное, полезные рецепты мороженого от ведущей проекта «Зважені та щасливі»-8 Мирославы Ульяниной.

Умка

Где: ул.Костельная, 6

Уютное и сладкое кафе в центре Киева, где готовят необыкновенные сорбеты и мороженое. Здесь уже не один раз ломали стереотипы о том, из чего можно их приготовить и какие бывают вкусы. Винный, огуречный, гранатовый и пивной сорбеты, мороженое со вкусом трюфеля, рома, изюма и вина малага. Обязательно попробуйте хит этого лета – мороженое со вкусом сыра «Горгонзола» и закусите его винным сорбетом.

Читайте также: Топ-7 азиатских ресторанов Киева

Mr. Pops

За последние пару лет Mr. Pops стали самым известным мороженым на палочке в Украине. Они постоянно экспериментируют со вкусами и представляют что-то новенькое. Для приготовления мороженого здесь используют только натуральные ингредиенты, без красителей и ароматизаторов. В ассортименте множество вкусов, как классических, так и совершенно необычных вроде лавандового, груши с дор-блю, матча, ириски из детства, индийского манго или ванильного мороженого с кусочками брауни.

Валь-де-Валь

Где: ул. Бульварно-Кудрявская, 51

У этой фирмы так много интересных вкусов, что выбрать что-то одно – та еще задача! Тыквенное, арахисовое, мятное, базилик с голубикой, зеленым чаем, кокосом и т.д. Но можете не нервничать, по поводу того, не ошиблись ли вы с выбором, – все мороженое здесь очень вкусное, приготовленное из натуральных ингредиентов, и даже если вы выберете совсем простой и знакомый вкус вроде шоколада – все равно останетесь в восторге!

Кувшин

Где: ул. Ивана Федорова, 10

В уютном кавказском ресторане «Кувшин» предлагают свое мороженое с восточным колоритом. Представляли ли вы когда-то, что оно может быть со вкусом тархуна и шоколада под соусом из красного перца или виноградное с соусом из вина «Саперави»? Удивим вас еще больше: здесь можно попробовать хачапури с фруктами и мороженым!

Больше по теме: Бары Киева: топ-5 мест с коктейлями до 100 гривен

Monkey Nice Cream

Где: Русановская набережная, 4

Только ради этого кафе-мороженного стоит ехать на левый берег Киева, ведь здесь готовят криогенное мороженое. Что это такое? Прямо перед гостем мороженое замораживают буквально за минуту жидким азотом. Получается очень нежная текстура, а вкус… сами попробуйте и вы захотите переехать на Русановку. Из необычных вкусов – медовая лаванда, берри-маршмеллоу, протеиновое и наш фаворит – фирменное черное мороженое с чернилами каракатицы.

Gelarty

Где: Берковецкая, 6-д (ТРЦ «Лавина»)

Если вы фанат мороженого – вам сюда, здесь это лакомство просто возведено в культ. Трудно поверить, но шеф-повар разработал полноценное меню, со стартерами, основными блюдами, салатами, суши, пиццей, пастой и в каждое блюдо входит… готовы? Мороженое! Несколько позиций из меню ресторана: бургер с говяжьей котлетой и мороженым из горчицы с медом, салат «Цезарь» с мороженым из чеснока и белых грибов, паста с грибами с мороженым из трюфеля и т. д. Можно здесь заказать и просто мороженое, вкусы удивят вас не меньше: индийский чай масала, кунжут с медом и даже алкогольное мороженое из мартини, текилы, апероля или бурбона.

Любимый Дядя

Где: Паньковская, 22

Это не кафе-мороженое, но попробовать сладкоежкам тут есть что! В меню ресторана есть мороженое классическое и не очень, например тыквенное со специями, с шалфеем и медом или с тимьяном и лимоном. Все вкусы имеют очень нежную текстуру, таким мороженым грех не закончить свой ужин.

Vino e Cucina

Где: ул. Сечевых стрельцов, 82

В винном ресторане Vino e Cucina можно не только насладиться любимым напитком, но и полакомиться необычным сорбетом из клубники с просекко, мороженым со вкусом бискотти, лаванды или вегетарианским, из кэроба на молоке из фундука. Кроме того, в ресторане есть оборудование для приготовления ice roll – вы можете научиться готовить роллы-мороженое самостоятельно или просто понаблюдать за этим увлекательным процессом.

Хуторець на Дніпрі

Где: ул. Набережно-Крещатицкая, 10-а

Этим летом в ресторане «Хуторець на Дніпрі» проходит фестиваль мороженого, а это значит, что нужно распланировать свое лето так, чтобы успеть попробовать все вкусы! Из сорбетов тут предлагают щавелевый, ревневый и лимонный, из мороженого – абрикосово-горчичное с джемом из одуванчика, морковно-ореховое, а также самые необычные – со вкусом ржаного хлеба и «Киевского» торта! Разве можно такое пропустить?

Frice

Где: Ул. Беломорская, 1 («Дарынок»)

Если вы еще не пробовали знаменитое тайское мороженое – вы многое потеряли! Его готовят прямо при вас на крио-плите, да еще и из ингредиентов, которые вы сами выберете. Из основ тут предлагают шоколадную, ванильную или зеленый чай, из начинок на выбор множество фруктов, шоколад или печенье «Орео», из добавок – орехи, кокосовая стружка, зефирки и джемы. Кроме того, готовое мороженое вы можете полить любимым топпингом.

Рецепты мороженого от Мирославы Ульяниной

«Лето вдохновляет на новые рецепты. Мороженого хотели? Вот и я тоже! Сегодня утром приготовила суперпростое и быстрое», – написала Мирослава на своей странице в Instagram, после чего последовала серия рецептов.

Мороженое из ягод

Ингредиенты:

Заранее замороженные ягоды (малина + ежевика)

Лимонный сок

Способ приготовления:

Взбейте все ингредиенты в блендере.

Залейте полученную массу в формочки для мороженого.

Поставьте на несколько часов в холодильник.

«Кроме того, я собрала еще несколько простых рецептов. Ингредиенты меняются, суть приготовления остается такой же. Сохраняйте и пользуйтесь», – продолжила ведущая «Зважені та щасливі»-8.

Мороженое из йогурта

«Мороженое из йогурта! Если взять кокосовый, будет веган-вариант! Но можно и традиционный, главное – густой и без подсластителей».

Ингредиенты:

Стакан ягод

Натуральный йогурт

Лимонный сок

Немножко меда

Мороженое из бананов

Ингредиенты:

1 стакан замороженных ягод

Половина банана

Свежевыжатый сок из грейпфрута

1 чайная ложка меда

Публикация от Мирослава Ульяніна (@myroslava_ulianina) 18 Авг 2018 в 3:37 PDT

Шоколадное мороженое

Ингредиенты:

1 банан

Кэроб или какао – 1 чайная ложка

Способ приготовления:

Очистите банан от кожуры, нарежьте его маленькими кусочками и поставьте в морозильную камеру на 2 – 4 часа. Как только банан станет твердым, взбейте его в блендере до однородной массы. Добавьте кэроб или какао и взбейте еще раз. Залейте полученную смесь в стаканы и подавайте, присыпав миндальными хлопьями, какао-бобами, дроблеными орехами или ягодами.

Мороженое из тофу или зернистого сыра

Ингредиенты:

50 г соевого сыра тофу или нежирного зернистого сыра

1 банан

1 ложка меда

50 г голубики, смородины или черники

Авокадовое мороженое с кешью

Ингредиенты:

Нежареные орехи кешью – 100 г

Шоколадные финики – 10 шт.

Половина авокадо

Вода или миндальное молоко – 1 стакан

Способ приготовления:

Замочите орехи кешью в чистой фильтрованной воде и оставьте на ночь. На 1 час замочите финики. В блендер налейте 1 чашку воды или миндального молока, добавьте кешью, финики и авокадо. Взбейте до однородной консистенции. Залейте полученную смесь в формочки и поместите в холодильник.

Автор: Екатерина Доброгорская

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ