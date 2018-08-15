Судья «Х-Фактор»-9 Олег Винник делится фотографиями с отпуска в соцсетях. Певец отправился в сказочную Доминикану, чтобы отпраздновать свой день рождения с близкими людьми. В своем Instagram член жюри «Х-Фактор»-9 делится самыми красочными снимками с тропического края. Смотрите подборку фотографий Олега Винника в материале.

Артистам нечасто доводится наслаждаться свободными минутами, а потому драгоценное время вне работы они стараются проводить как можно ярче.

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Так, Олег Винник решил сделать небольшую паузу в концертах, интервью и репетициях, чтобы набраться сил перед стартом «Х-фактор»-9. Певец уехал на отдых в Доминиканскую республику, о чем сразу же рассказал поклонникам. На своей Instagram-страничке артист поделился лучшими снимками с отдыха.

Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий артиста в Доминикане. Возможно, фото Олега Винника с моря вдохновят вас на новое увлекательное путешествие.

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 1 Авг 2018 в 10:45 PDT

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 2 Авг 2018 в 12:31 PDT

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 2 Авг 2018 в 6:14 PDT

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 7 Авг 2018 в 6:31 PDT

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 9 Авг 2018 в 2:29 PDT

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 9 Авг 2018 в 5:43 PDT

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 10 Авг 2018 в 11:57 PDT

Уже скоро вы увидите Олега Винника в проекте «Х-фактор»-9! Не пропустите премьеру нового сезона 1 сентября в 19:00 на телеканале СТБ!

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