Судья «Х-Фактор»-9 Олег Винник делится фотографиями с отпуска в соцсетях. Певец отправился в сказочную Доминикану, чтобы отпраздновать свой день рождения с близкими людьми. В своем Instagram член жюри «Х-Фактор»-9 делится самыми красочными снимками с тропического края. Смотрите подборку фотографий Олега Винника в материале.
Артистам нечасто доводится наслаждаться свободными минутами, а потому драгоценное время вне работы они стараются проводить как можно ярче.
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Так, Олег Винник решил сделать небольшую паузу в концертах, интервью и репетициях, чтобы набраться сил перед стартом «Х-фактор»-9. Певец уехал на отдых в Доминиканскую республику, о чем сразу же рассказал поклонникам. На своей Instagram-страничке артист поделился лучшими снимками с отдыха.
Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий артиста в Доминикане. Возможно, фото Олега Винника с моря вдохновят вас на новое увлекательное путешествие.
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