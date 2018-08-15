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Телеканал СТБ / Як відпочиває Олег Винник: добірка фото

Як відпочиває Олег Винник: добірка фото

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Суддя «Х-Фактор»-9 Олег Винник ділитися фотографіями з відпустки у соцмережах. Співак вирушив у казкову Домінікану, щоб відсвяткувати свій день народження із близькими людьми. У своєму Instagram член журі «Х-Фактор»-9 ділиться яскравими знімками з тропічного краю. Дивіться добірку фотографій Олега Винника в матеріалі.

винник инста подборка

Артистам нечасто трапляється нагода насолоджуватися вільними хвилинами, а тому дорогоцінний час поза роботою вони намагаються проводити якомога яскравіше.

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Так, Олег Винник вирішив зробити невелику паузу в концертах, інтерв’ю та репетиціях, щоб набратися сил перед стартом «Х-фактор»-9. Співак поїхав на відпочинок до Домініканської республіки, про що відразу ж розповів шанувальникам. На своїй Instagram-сторінці артист поділився найкращими знімками з відпочинку.

Пропонуємо вашій увазі добірку фотографій артиста в Домінікані. Можливо, фото Олега Винника з моря надихнуть вас на нову захопливу подорож.

Уже скоро ви побачите Олега Винника в проекті «Х-фактор»-9! Не пропустіть прем’єру нового сезону 1 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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