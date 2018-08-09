Судья «Х-фактор»-9 Настя Каменских выступит на Charity Weekend

Самая красивая из членов жюри «Х-фактор»-9 Настя Каменских примет участие в благотворительном проекте «Charity Weekend. Здоровый день с Машей Ефросининой». В своем Instagram артистка призывает фанатов посетить мероприятие и сделать доброе дело для малышей. Подробнее читайте в материале.

Приглашение на Charity Weekend Настя Каменских опубликовала на своей странице в Instagram.

«25 августа в этом году — особенный день! Мы с вами встретимся на очень добром и важном мероприятии Charity Weekend! Я уже не первый раз становлюсь частью этого прекрасного события, чему безумно рада», — подписала снимок в соцсети Настя.

Средства, вырученные от продажи билетов на Charity Weekend, пойдут на покупку рентген-аппарата для детской реанимации. С его помощью врачи смогут быстрее и качественнее определять диагноз, чем спасут тысячи жизней.

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Все поклонники творчества певицы и просто небезразличные люди могут прийти и поддержать благотворительное мероприятие.

«Поэтому я приглашаю каждого, кто читает этот пост! Каждого, кто готов открыть свое сердце добру! Я надеюсь увидеть многих из вас, ведь я знаю, что вы готовы делать важные дела и помогать спасать жизни!» — подытожила судья «Х-фактор»-9.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 9 Авг 2018 в 12:15 PDT

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