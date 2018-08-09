Суддя «Х-фактор»-9 Настя Каменських виступить на Charity Weekend

Найкрасивіша з членів журі «Х-фактор»-9 Настя Каменських візьме участь у благодійному проекті «Charity Weekend. Здоровий день з Машею Єфросініною». У своєму Instagram артистка закликає фанатів відвідати захід і зробити добру справу для малюків. Детальніше читайте в матеріалі.

Запрошення на Charity Weekend Настя Каменських опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

«25 серпня цього року – особливий день! Ми з вами зустрінемося на дуже доброму і важливому заході Charity Weekend! Я вже не вперше стаю частиною цієї прекрасної події, чому дуже рада», – підписала знімок в соцмережі Настя.

Кошти, виручені від продажу квитків на Charity Weekend, підуть на купівлю рентген-апарату для дитячої реанімації. Із його допомогою лікарі зможуть швидше і якісніше визначати діагноз, чим врятують тисячі життів.

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Усі шанувальники творчості співачки і просто небайдужі люди можуть прийти і підтримати благодійний захід.

«Тому я запрошую кожного, хто читає цей пост! Кожного, хто готовий відкрити своє серце добру! Я сподіваюся побачити багатьох із вас, адже я знаю, що ви готові робити важливі справи і допомагати рятувати життя!» – підсумувала суддя «Х-фактор»-9.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 9 Авг 2018 в 12:15 PDT

А вже зовсім скоро ви побачите чарівну Настю Каменських на великому екрані в проекті «Х-фактор»! Не пропустіть прем’єру нового сезону 1 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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