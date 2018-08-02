The Hardkiss представляют новый сингл будущего альбома «Залізна ластівка» – историю-драму о спасении утопающего. Фронтвумен группы и судья «Х-фактор»-7 Юлия Санина рассказала, о чем видео. Подробнее о премьере нового клипа от The Hardkiss читайте в материале.

«Выживший после кораблекрушения человек ухватился за обломок и обращается к Богу. Он просит освобождения от всего плохого, от боли, которую мог причинить другим. Он понимает, что будущего не будет, если не отпустить свое прошлое. Но мы любим хеппи-энды, поэтому человек услышан, прощен и видит вдалеке желанный берег», – рассказывает Юлия Санина.

Режиссером «Free Me» выступил Вал Бебко, который сделал акцент в видео не на истории, а на процессе написания песни:

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«Мы завершаем работу над альбомом, и нам захотелось поделиться подробностями происходящего. В видео нет ничего лишнего: только группа, студия и музыка. Периодически всплывают кадры из прошлого – наши самые важные и интересные выступления. Для артиста выход на сцену – тоже своеобразное освобождение, обмен энергией. То, что ты накапливаешь днями и ночами, ты отдаешь со сцены людям. Мы очень любим играть концерты, и нам уже не терпится представить новый материал слушателям».

Третий студийный альбом The HARDKISS «Залізна ластівка» выйдет в сентябре, а 19 октября группа представит новое шоу в киевском Дворце спорта. После этого The Hardkiss отправятся в первую часть тура. Концерты пройдут во Львове (24, 25, 26 октября), Харькове (31 октября), Запорожье (2 ноября), Мариуполе (6 ноября), Кривом Роге (7 ноября), Днепре (8 ноября), Полтаве (13 ноября), Одессе (19 ноября) и Николаеве (21 ноября).



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