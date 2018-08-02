The Hardkiss представляють новий сингл майбутнього альбому «Залізна ластівка» – історію-драму про порятунок потопаючого. Фронтвумен групи і суддя «Х-фактор»-7 Юлія Саніна розповіла, про що відео. Детальніше про прем’єру нового кліпу від The ​​Hardkiss читайте в матеріалі.

«Виживший після корабельної аварії чоловік схопився за уламок і звертається до Бога. Він просить звільнення від усього поганого, від болю, яку міг заподіяти іншим. Він розуміє, що майбутнього не буде, якщо не відпустити своє минуле. Але ми любимо хеппі-енди, тому людину почуто, прощено і вона бачить далеко бажаний берег», – розповідає Юлія Саніна.

Режисером «Free Me» виступив Вал Бебко, який зробив акцент у відео не на історії, а на процесі написання пісні:

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«Ми завершуємо роботу над альбомом, і нам захотілося поділитися подробицями того, що відбувається. У відео немає нічого зайвого: тільки група, студія і музика. Періодично спливають кадри з минулого – наші найважливіші та найцікавіші виступи. Для артиста вихід на сцену – теж своєрідне звільнення, обмін енергією. Те, що ти накопичував днями і ночами, ти віддаєш зі сцени людям. Ми дуже любимо грати концерти, і нам вже не терпиться представити новий матеріал слухачам».

Третій студійний альбом The HARDKISS «Залізна ластівка» вийде у вересні, а 19 жовтня група представить нове шоу в київському Палаці спорту. Після цього The Hardkiss відправляться у першу частину туру. Концерти пройдуть у Львові (24, 25, 26 жовтня), Харкові (31 жовтня), Запоріжжі (2 листопада), Маріуполі (6 листопада), Кривому Розі (7 листопада), Дніпрі (8 листопада), Полтаві (13 листопада), Одесі (19 листопада) та Миколаєві (21 листопада).



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