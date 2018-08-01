Дата старту «Х-Фактор»-9 вже відома. Зовсім скоро – 1 вересня – ви знову побачите на екранах улюблене вокальне шоу! Новим продюсером проекту став Вадим Лисиця. Хто стане ведучим і займе крісла суддів талант-шоу? Ці та інші подробиці про старт «Х-Фактор» 2018 читайте в нашому матеріалі.

Відомо, що кастинги почалися ще 2 травня, а старт сезону вже оголошений – це 1 вересня.

У кріслах суддів знову опиняться усіма улюблені Андрій Данилко, Настя Каменських, Дмитро Шуров та Олег Винник.

Ведучим «Х-Фактор»-9 залишається харизматичний Андрій Бєдняков. До початку зйомок він уже об’їхав найбільші міста України в пошуках талановитих артистів. У цьому році «Х-Фактор» уперше побував в Полтаві, Вінниці та Чернівцях. Крім того, кастинги талант-шоу також проходили в Харкові, Дніпрі, Маріуполі, Львові, Одесі та Києві.

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Є у «Х-Фактор»-9 й інші новини: новий музичний продюсер – Вадим Лисиця, відомий співпрацею із такими артистами як ALYOSHA, LOBODA, групою «Время и Стекло» і Mozgi Production. В обов’язки Вадима Лисиці в якості продюсера талант-шоу буде входити робота з репертуаром учасників і аранжуванням.

У структурі шоу також будуть зміни: 10 епізодів кастингу, а не 8, 2 епізоди з тренувального табору. Прямих ефірів буде 6, а не звичних 8.

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Переможець «Х-Фактор»-9 замість 1 мільйона гривень отримає професійну підтримку від каналу на ту ж суму: запис пісні, кліп і ротацію на радіо.

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