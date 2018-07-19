Судья «Х-Фактор» и талантливый исполнитель Дмитрий Шуров споет на популярном фестивале «Файне місто» в Тернополе. На мероприятии Pianoбой порадует зрителей своими лучшими песнями. Концерт группы состоится во второй день фестиваля, 20 июля. Не пропустите!

Дмитрий Шуров уже не впервые радует публику на этом масштабном музыкальном событии. На «Файне місто» приезжают звезды мирового уровня, и музыка украинского коллектива Pianoбой стала одной из самых любимых.

Уже 20 июля на главной сцене вы сможете насладиться выступлением любимого музыканта и услышать популярные хиты.

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Напомним, Pianoбой – это сольный проект Дмитрия Шурова, который ранее был пианистом у таких известных музыкантов, как «Океан Ельзи», Esthetic Education и Земфира.

Также Дмитрий Шуров является судьей самого популярного музыкального шоу Украины «Х-Фактор». А в прошлом, восьмом, сезоне проекта именно его подопечный, Миша Панчишин, стал победителем.

«Файне місто» – ежегодный музыкальный фестиваль, который постоянно посещают тысячи людей, чтобы послушать одних из лучших артистов со всего мира.

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Если не успеваете попасть в Тернополь, чтобы послушать любимую группу, не расстраивайтесь! В ближайшее время у коллектива Pianoбой будет еще несколько концертов. Ниже – список с датами и местами выступлений.

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