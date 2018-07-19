Суддя «Х-Фактор» і талановитий виконавець Дмитро Шуров заспіває на популярному фестивалі «Файне місто» в Тернополі. На заході Pianoбой порадує глядачів своїми найкращими піснями. Концерт групи відбудеться у другий день фестивалю, 20 липня. Не пропустіть!

Дмитро Шуров вже не вперше радує публіку на цій масштабній музичній події. На «Файне місто» приїжджають зірки світового рівня, і музика українського колективу Pianoбой стала однією з найулюбленіших.

Вже 20 липня на головній сцені ви зможете насолодитися виступом улюбленого музиканта і почути популярні хіти.

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Нагадаємо, Pianoбой – це сольний проект Дмитра Шурова, який раніше був піаністом у таких відомих музикантів, як «Океан Ельзи», Esthetic Education та Земфіра.

Також Дмитро Шуров є суддею найпопулярнішого музичного шоу України «Х-Фактор». А в минулому, восьмому, сезоні проекту саме його підопічний, Міша Панчишин, став переможцем.

«Файне місто» – щорічний музичний фестиваль, який постійно відвідують тисячі людей, щоб послухати одних із найкращих артистів з усього світу.

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Якщо не встигаєте потрапити до Тернополя, щоб послухати улюблений гурт, не хвилюйтеся! Найближчим часом у колектива Pianoбой буде ще кілька концертів. Нижче – список з датами і місцями виступів.

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