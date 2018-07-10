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Телеканал СТБ / Ведущая «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая про Левка Лукьяненко

Ведущая «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая про Левка Лукьяненко

Телеканал СТБ

Вечером 7 июля ушел из жизни украинский политзаключенный, диссидент и бывший народный депутат Украины Левко Лукьяненко. Новый пост в своем блоге на платформе издания «Новое время» Татьяна Высоцкая, ведущая информационно-аналитической программы «Вікна-новини» на СТБ, посвятила именно ему – отцу Независимости, Герою Украины Левку Лукьяненко.

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В своем посте Татьяна Высоцкая рассуждает, кем судьба назначила быть Левку Лукьяненку для всех нас – крепким фундаментом или невидимым столбом.

«Многолетний диссидент, националист и “сепаратист “- в глазах советской власти. Человек, который отдал много лет планомерному сопротивлению системе. С голодовками, потерей здоровья, иногда – веры. И каким-то чудом ему удавалось вставать снова и снова. Именно благодаря его показаниям и воспоминаниям мы знаем, как противостояли на Урале заключенные украинские диссиденты-шестидесятники. И как власть скрывала их смерти. Именно благодаря его взвешенной и кропотливой работе – а профессия юриста явно не пропала даром – о насилии и зверствах КГБ узнавал весь мир. Но не это стало его главной миссией. Но тогда еще сам Левко Лукьяненко об этом не знал», – пишет ведущая.

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Татьяна Высоцкая задается вопросом, смог бы кто-то другой так смело припереть к стенке господствующих коммунистов и продвинуть к постановлению парламентом Акт провозглашения независимости Украины. Ведь именно благодаря чутью слова и юридической осведомленности Левка Лукьяненко наша страна смогла провозгласить свою независимость.

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Также ведущая вспоминает, как два года назад «Вікна-новини» пригласили его к участию в рамках проекта СТБ «Нескорені».

«Во время подготовки этого проекта Левко Лукьяненко без лишних слов, убедительно и спокойно доказывал, почему у нас на Донбассе не гражданская война, а российская гибридная агрессия, и каковы ее предпосылки и последствия. Прогнозировал, что крах империи одинаково неизбежен. Что именно нынешнему поколению надо сделать, чтобы наконец получить настоящую независимость. К которой он вел нас через свой смертный приговор, года лагерей и личных потерь. Известный на весь мир борец, Герой Украины, автор нескольких книг и лауреат Шевченковской премии – и именно в этом случае это не пустые титулы.»

Подытоживая свой пост, Татьяна Высоцкая вспоминает слова Левка Лукьяненко:

«Он так и сказал на съемках фильма. Теперь ваше дело – имплементировать Независимость».

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