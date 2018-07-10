Ведуча «Вікна-новини» Тетяна Висоцька про Левка Лук’яненка

Надвечір 7 липня пішов із життя український політв’язень, дисидент і колишній народний депутат України Левко Лук’яненко. Новий допис у своєму блозі на платформі видання «Новое время» Тетяна Висоцька, ведуча інформаційно-аналітичної програми «Вікна-новини» на СТБ, присвятила саме йому – батьку Незалежності, Герою України Левку Лук’яненку.

У своєму дописі Тетяна Висоцька розмірковує, ким доля призначила бути Левку Лук’яненку для всіх нас – міцним фундаментом чи невидимим стовпом.

«Багаторічний дисидент, націоналіст і “сепаратист” – в очах радянської влади. Людина, яка віддала багато років планомірному опору системі. З голодуваннями, втратою здоров’я, інколи – віри. Та якимось дивом йому вдавалося вставати знову і знову. Саме завдяки його свідченням і спогадам ми знаємо, як протистояли на Уралі ув’язнені українські дисиденти-шістдесятники. І як влада приховувала їхні смерті. Саме завдяки його зваженій і кропіткій роботі – а фах юриста явно не пропав марно – про насилля і звірства КДБ дізнавався весь світ. Та не це стало його головною місією. Але тоді ще сам Левко Лук’яненко про це не знав», – пише ведуча.

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Тетяна Висоцька запитує, чи зміг би хтось інший так сміливо приперти до стінки панівних комуністів і просунути до ухвали парламентом Акт проголошення незалежності України. Адже саме завдяки чуттю слова і юридичній обізнаності Левка Лук’яненка наша країна змогла проголосити свою Незалежність.

Також ведуча згадує, як два роки тому «Вікна-новини» запросили його до участі в рамках проекту СТБ «Нескорені».

«Під час підготовки цього проекту Левко Лук’яненко без зайвих слів, переконливо і спокійно доводив, чому в нас на Донбасі не громадянська війна, а російська гібридна агресія, і які її передумови та наслідки. Прогнозував, що крах імперії однаково неминучий. Що саме нинішньому поколінню треба зробити, щоби нарешті здобути справжню Незалежність. До якої він вів нас крізь свій смертний вирок, роки таборів і особистих втрат. Відомий на весь світ борець, Герой України, автор кількох книг та лауреат Шевченківської премії – і саме в цьому випадку це не порожні титули.»

Підсумовуючи свій допис, Тетяна Висоцька згадує слова Левка Лук’яненка:

«Він так і сказав на зйомках фільму. Тепер ваша справа – імплементувати Незалежність».

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