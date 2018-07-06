Олег Винник о доме своей мечты, рационе и сложном периоде в жизни

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Олег Винник о доме своей мечты, рационе и сложном периоде в жизни

Олег Винник о доме своей мечты, рационе и сложном периоде в жизни

Телеканал СТБ

Несмотря на то, что всеукраинский гастрольный тур Олега Винника в самом разгаре, в перерывах между концертами артист успевает порадовать поклонников новыми фотосессиями, снимается в фильмах и телепроектах, а также дает откровенные интервью. Так, музыкант рассказал, какой дом мечтает построить, что ест в течение дня и почему переход к сольному творчеству был таким тяжелым.

35244108_2220470601296486_9046448813375488000_o

«Я мечтаю построить дом, с озером с карпами, и чтобы ива возле него… Чтобы там можно было сидеть с удочкой… И чтобы это обязательно было в Украине! Может, это банально, но это моя мечта. Я смотрел какие-то участки, проекты, но не могу представить, что вот сейчас ввяжусь в стройку, думаю, время придет. А покупать готовый дом не хочу. Хочу построить, чтобы там было все так, как мне нравится, в эко-стиле. Даст Бог, все сложится», – поделился Олег Винник.

Читайте также: Олег Винник раскрыл карты о своем новом треке

Также музыкант рассказал, как питается, чтобы поддерживать хорошую физическую форму:

«С утра – пару ложек овсянки, хоть я ее и не люблю особо, но она полезная. Днем – белок с клетчаткой: яйца с листьями салата. Вечером могу котлету съесть. Но не жирную и не жареную. Я вообще в еде не привередливый, мне легко придерживаться правильного питания. Рукколу просто обожаю! Могу ее тоннами есть. А вот кефир, говорят, полезен на ночь, но я его не люблю, разве что с медом».

36246651_2245480218795524_4699837890010546176_n

Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов, артист вспомнил, какой период в своей жизни считает самым сложным:

«Это тот период, когда я себя готовил после работы в мюзиклах к сольному творчеству. Это было сложно с профессиональной точки зрения – нужно было полностью переделать вокал, сложно морально – нужно было бросить работу в театре в Германии, сложно материально – нужно было записывать песни и жить на что-то. Да и вообще это было решение изменить жизнь, на которое у меня ушло несколько лет. Года два-три. Я искал себя. Но если сейчас оглянуться назад, это нормально, каждый артист через подобное проходит. Это не самое было плохое время, меня оно закалило», – отметил Олег Винник.

Мыслями и подробностями своей жизни певец поделился в интервью для журнала «Отдохни».

Читайте также: Олег Винник дал концерт под открытым небом для более чем 150 тысяч зрителей

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ