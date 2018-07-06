Олег Винник о доме своей мечты, рационе и сложном периоде в жизни

Несмотря на то, что всеукраинский гастрольный тур Олега Винника в самом разгаре, в перерывах между концертами артист успевает порадовать поклонников новыми фотосессиями, снимается в фильмах и телепроектах, а также дает откровенные интервью. Так, музыкант рассказал, какой дом мечтает построить, что ест в течение дня и почему переход к сольному творчеству был таким тяжелым.

«Я мечтаю построить дом, с озером с карпами, и чтобы ива возле него… Чтобы там можно было сидеть с удочкой… И чтобы это обязательно было в Украине! Может, это банально, но это моя мечта. Я смотрел какие-то участки, проекты, но не могу представить, что вот сейчас ввяжусь в стройку, думаю, время придет. А покупать готовый дом не хочу. Хочу построить, чтобы там было все так, как мне нравится, в эко-стиле. Даст Бог, все сложится», – поделился Олег Винник.

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Также музыкант рассказал, как питается, чтобы поддерживать хорошую физическую форму:

«С утра – пару ложек овсянки, хоть я ее и не люблю особо, но она полезная. Днем – белок с клетчаткой: яйца с листьями салата. Вечером могу котлету съесть. Но не жирную и не жареную. Я вообще в еде не привередливый, мне легко придерживаться правильного питания. Рукколу просто обожаю! Могу ее тоннами есть. А вот кефир, говорят, полезен на ночь, но я его не люблю, разве что с медом».

Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов, артист вспомнил, какой период в своей жизни считает самым сложным:

«Это тот период, когда я себя готовил после работы в мюзиклах к сольному творчеству. Это было сложно с профессиональной точки зрения – нужно было полностью переделать вокал, сложно морально – нужно было бросить работу в театре в Германии, сложно материально – нужно было записывать песни и жить на что-то. Да и вообще это было решение изменить жизнь, на которое у меня ушло несколько лет. Года два-три. Я искал себя. Но если сейчас оглянуться назад, это нормально, каждый артист через подобное проходит. Это не самое было плохое время, меня оно закалило», – отметил Олег Винник.

Мыслями и подробностями своей жизни певец поделился в интервью для журнала «Отдохни».

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