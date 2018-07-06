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Телеканал СТБ / Олег Винник про будинок своєї мрії, раціон і складний період у житті

Олег Винник про будинок своєї мрії, раціон і складний період у житті

Телеканал СТБ

Незважаючи на те, що всеукраїнський гастрольний тур Олега Винника в самому розпалі, в перервах між концертами артист встигає порадувати шанувальників новими фотосесіями, знімається у фільмах і телепроектах, а також дає відверті інтерв’ю. Так, музикант розповів, який будинок мріє побудувати, що їсть протягом дня і чому перехід до сольної творчості був таким важким.

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«Я мрію побудувати будинок, з озером з коропами, і щоб верба біля нього… Щоб там можна було сидіти з вудкою… І щоб це обов’язково було в Україні! Може, це банально, але це моя мрія. Я дивився якісь ділянки, проекти, але не можу уявити, що ось зараз вплутаюся в будівництво, думаю, час прийде. А купувати готовий будинок не хочу. Хочу побудувати, щоб там було все так, як мені подобається, в еко-стилі. Дасть Бог, все складеться», – поділився Олег Винник.

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Також музикант розповів, як харчується, щоб підтримувати хорошу фізичну форму:

«Зранку – пару ложок вівсянки, хоч я її і не люблю особливо, але вона корисна. Вдень – білок з клітковиною: яйця з листям салату. Увечері можу котлету з’їсти. Але не жирну і не смажену. Я взагалі в їжі невибагливий, мені легко дотримуватися правильного харчування. Рукколу просто обожнюю! Можу її тоннами їсти. А ось кефір, кажуть, корисний на ніч, але я його не люблю, хіба що з медом».

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Разом з тим, відповідаючи на питання журналістів, артист згадав, який період у своєму житті вважає найскладнішим:

«Це той період, коли я себе готував після роботи в мюзиклах до сольної творчості. Це було складно з професійної точки зору – потрібно було повністю переробити вокал, складно морально – потрібно було кинути роботу в театрі в Німеччині, складно матеріально – потрібно було записувати пісні і жити на щось. Та й взагалі це було рішення змінити життя, на яке у мене пішло кілька років. Років зо два-три. Я шукав себе. Але якщо зараз озирнутися назад, це нормально, кожен артист через подібне проходить. Це не найгірший був час, він мене загартував», – зазначив Олег Винник.

Думками і подробицями свого життя співак поділився в інтерв’ю для журналу «Отдохни».

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