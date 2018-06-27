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Телеканал СТБ / Олег Винник розкрив карти про свій новий трек

Олег Винник розкрив карти про свій новий трек

Телеканал СТБ

Всеукраїнський тур Олега Винника з новою програмою «Ти в курсі» набирає обертів. Шанувальники артиста особливо оцінили новий трек з жартівливою назвою «Пчела Майя». Олег Винник докладніше розповів про композицію, яка так швидко завоювала визнання слухачів. Як народилася ідея написати таку пісню і про що вона насправді – читайте в матеріалі.

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Після серії успішних концертів в Ужгороді, Львові, Чернівцях, Вінниці, Полтаві, Житомирі артист виступив на стадіонах Хмельницького та Івано-Франківська. До слова, у Франківську напередодні концерту весь день дощило. А коли співак вийшов на сцену, над стадіоном з’явилася подвійна веселка. Крім того, місцеві жителі хором освідчилися музикантові в любові, заспівавши рядки одного з найпопулярніших хітів Винника: «А мне хорошо с тобою…»

В рамках шоу виконавець представив кілька авторських музичних новинок. Особливо припав до смаку глядачам танцювальний трек з жартівливою назвою «Пчела Майя». Саме ця пісня стала приводом для масових флешмобів. Крім того, в кожному місті шанувальники артиста підносять йому всілякі подарунки з «бджолиною» атрибутикою: від пам’ятних сувенірів до креативних страв.

Сьогодні Олег Винник розкриває карти і ділиться історією створення композиції, яку за короткий період встигли полюбити слухачі.

«Моя Бджола Майя – це прообраз дівчини, яка дуже любить квіти і прикрашає ними все навколо. З одного боку, така фанатична любов виглядає кумедно. Але якщо поспостерігати за людиною, можна помітити щиру посмішку на її обличчі. А від цієї посмішки і в оточуючих людей піднімається настрій. Зізнатися, пісня далася мені досить нелегко. Оскільки хотілося не тільки провести іронічну паралель, а й донести основний посил треку. До слова, композиція народилася не на порожньому місці. На її написання надихнули реальні люди», – каже артист.

Нагадаємо, концертний тур Олега Винника «Ти в курсі» охопить понад 30 міст. 30 червня музикант повторить своє грандіозне шоу на стадіоні в Білій Церкві. Потім, 28 липня, порадує жителів Південної Пальміри виступом на одеському «Чорноморці».

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