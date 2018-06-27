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Телеканал СТБ / Олег Винник раскрыл карты о своем новом треке

Олег Винник раскрыл карты о своем новом треке

Телеканал СТБ

Всеукраинский тур Олега Винника с новой программой «Ты в курсе» набирает обороты. Поклонники артиста особенно оценили новый трек с шутливым названием «Пчела Майя». Олег Винник подробнее рассказал о композиции, которая так быстро завоевала признание слушателей. Как родилась идея написать такую песню и о чем она на самом деле – читайте в материале.

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После серии успешных концертов в Ужгороде, Львове, Черновцах, Виннице, Полтаве, Житомире артист выступил на стадионах Хмельницкого и Ивано-Франковска. К слову, во Франковске накануне концерта весь день шел дождь. А когда певец вышел на сцену, над стадионом появилась двойная радуга. Кроме того, местные жители хором признались музыканту в любви, спев строчки одного из самых популярных хитов Винника: «А мне хорошо с тобою…»

В рамках шоу исполнитель представил несколько авторских музыкальных новинок. Особенно пришелся по вкусу зрителям танцевальный трек с шутливым названием «Пчела Майя». Именно эта песня стала поводом для массовых флешмобов. Кроме того, в каждом городе поклонники артиста преподносят ему всевозможные презенты с «пчелиной» атрибутикой: от памятных сувениров до креативных угощений.

Сегодня Олег Винник раскрывает карты и делится историей создания композиции, которую за короткий период успели полюбить слушатели.

«Моя Пчела Майя – это прообраз девушки, которая очень любит цветы и украшает ими все вокруг. С одной стороны, такая фанатичная любовь выглядит забавно. Но если понаблюдать за человеком, можно отметить искреннюю улыбку на его лице. А от этой улыбки и у окружающих людей поднимается настроение. Признаться, песня далась мне довольно нелегко. Поскольку хотелось не только провести ироничную параллель, но и донести основной посыл трека. К слову, композиция родилась не на пустом месте. На ее написание вдохновили реальные люди», – говорит артист.

Напомним, концертный тур Олега Винника «Ты в курсе» охватит более 30 городов. 30 июня музыкант повторит свое грандиозное шоу на стадионе Белой Церкви. Затем, 28 июля, порадует жителей Южной Пальмиры выступлением на одесском «Черноморце».

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