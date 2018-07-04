Вчора, 3 липня, в столиці стартував IV щорічний музичний фестиваль Atlas Weekend 2018. Хедлайнером першого дня популярного опен-ейру став співак року за версією премії «Золота жар-птиця» Олег Винник. За даними організаторів, на території ВДНГ зібралося близько 154 тисяч глядачів.

В рамках свого перформансу артист виконав 9 композицій. Крім знаменитих хітів «Ніно», «Плен», «Вовчиця», в програмі прозвучали авторські рок-балади музиканта «Як ти там», «Кто я», «Як жити без тебе» та інші. Незважаючи на те, що виступ Винника був завершальним і закінчувався близько півночі, публіка не поспішала його відпускати. Відігравши на біс, виконавець пообіцяв продовжити… але вже 7 листопада на своєму сольному концерті у столичному Палаці спорту.

Нагадаємо, що в день відкриття фестивалю вхід на територію ВДНГ, де до 8 липня проходить захід, був вільним.

– Мій виступ – це данина поваги сучасній українській культурі, людям, завдяки яким відбуваються подібні події, представникам мас-медіа, що підтримують українських виконавців, – прокоментував участь у фестивалі Винник. Також співак зазначив, що останнім часом в українській музичній індустрії відбувається великий прорив, на сцену виходять нові виконавці, з’явилося багато якісного музичного матеріалу.

Читайте також: Atlas Weekend 2018: як пройшов перший день фестивалю (фото)

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ