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Телеканал СТБ / Олег Винник дал концерт под открытым небом для более чем 150 тысяч зрителей

Олег Винник дал концерт под открытым небом для более чем 150 тысяч зрителей

Телеканал СТБ

Вчера, 3 июля, в столице стартовал IV ежегодный музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2018. Хедлайнером первого дня популярного опен-эйра стал певец года по версии премии «Золотая жар-птица» Олег Винник. По данным организаторов, на территории ВДНГ собрались порядка 154 тысяч зрителей.

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В рамках своего перформанса артист исполнил 9 композиций. Помимо знаменитых хитов «Нино», «Плен», «Вовчиця», в программе прозвучали авторские рок-баллады музыканта «Як ти там», «Кто я», «Як жити без тебе» и другие. Несмотря на то, что выступление Винника было завершающим и заканчивалось около полуночи, публика не спешила его отпускать. Отыграв на бис, исполнитель пообещал продолжить… но уже 7 ноября на своем сольном концерте в столичном Дворце спорта.

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Напомним, что в день открытия фестиваля вход на территорию ВДНГ, где до 8 июля проходит мероприятие, был свободным.

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– Мое выступление – это дань уважения современной украинской культуре, людям, благодаря которым происходят подобные события, представителям масс-медиа, поддерживающим украинских исполнителей, – прокомментировал участие в фестивале Винник. Также певец отметил, что в последнее время в украинской музыкальной индустрии происходит большой прорыв, на сцену выходят новые исполнители, появилось много качественного музыкального материала.

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