«Океан Ельзи» – «В небо жене»: премьера песни

Украинская группа «Океан Ельзи» выпустила новый сингл «В небо жене». Премьерная песня по стилю напоминает композиции первых альбомов коллектива. Трек войдет в новую пластинку «Океана Ельзи», дату выхода которой пока не оглашают.

В четверг, 14 июня, состоялась премьера песни «Океана Ельзи» «В небо жене».

Автор музыки и слов – фронтмен группы Святослав Вакарчук. Мелодия «В небо жене» появилась еще зимой 2018 года в Стэнфордском университете, где солист учился и читал лекции.

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По словам Вакарчука, поездка по побережью Тихого океана вдохновила его на эту песню. Окончательный вариант «В небо жене» был написан в Украине.

«Эта песня напоминает нам «Океан Ельзи» периода ранних двухтысячных. Мы хотели, чтобы она получилась в стиле первых альбомов. Трек «В небо жене» все равно звучит иначе, но само настроение полностью напоминает то время, когда мы работали над своими первыми альбомами», — говорит Вакарчук.

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«В небо жене» – второй трек, записанный после возвращения Святослава Вакарчука на родину.



Напомним, 24 августа 2018 года в Киеве состоится концерт «День Независимости с «Океаном Ельзи», первый после почти годового перерыва.

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