В воскресенье, 17 июня, состоялась премьера нового клипа от популярной украинской группы «Океан Ельзи» на песню «В небо жене». Композиция тоже увидела свет совсем недавно, 14 июня. Режиссёром видео «В небо жене» стала Анна Бурячкова.

17 июня «Океан Ельзи» выпустил клип на свою новую песню «В небо жене».

Режиссером видео выступила Анна Бурячкова. Так она прокомментировала песню и клип: «Для меня эта песня с первого прослушивания счастливая и болезненная одновременно. Хотелось метафорически показать, через что проходят влюбленные люди, которые, возможно, слишком быстро стали друг для друга всем миром. Иногда для того, чтобы «переиздать свою любовь», надо пройти сквозь огонь отношений, и только после этого понять, насколько важно оставаться рядом и поддерживать свет и тьму близкого человека».

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Писать песню Святослав Вакарчук начал в Стэнфордском университете, но окончательный вариант получился уже в Украине. Съемки клипа на песню «В небо жене» прошли в конце весны.

Напомним, 24 августа 2018 года в Киеве состоится концерт «День Независимости с «Океаном Ельзи», первый после почти годового перерыва.



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