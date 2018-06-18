У неділю, 17 червня, відбулася прем’єра нового кліпу від популярного українського гурту «Океан Ельзи» на пісню «В небо жене». Композиція теж побачила світ зовсім недавно, 14 червня. Режисером відео «В небо жене» стала Анна Бурячкова.

17 червня «Океан Ельзи» випустив кліп на свою нову пісню «В небо жене».

Режисером відео виступила Анна Бурячкова. Так вона прокоментувала пісню і кліп: «Для мене ця пісня з першого прослуховування щаслива і болісна одночасно. Хотілося метафорично показати, через що проходять закохані люди, які, можливо, занадто швидко стали один для одного всім світом. Іноді для того, щоб «перевидати свою любов», треба пройти крізь вогонь стосунків, і тільки після цього зрозуміти, наскільки важливо залишатися поруч і підтримувати світло і темряву близької людини».

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Писати пісню Святослав Вакарчук почав у Стенфордському університеті, але остаточний варіант вийшов уже в Україні. Зйомки кліпу на пісню «В небо жене» пройшли наприкінці весни.

Нагадаємо, 24 серпня 2018 року в Києві відбудеться концерт «День Незалежності з «Океаном Ельзи», перший після майже річної перерви.



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