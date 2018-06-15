«Океан Ельзи» – «В небо жене»: прем’єра пісні

Український гурт «Океан Ельзи» випустив новий сингл «В небо жене». Прем’єрна пісня за стилем нагадує композиції перших альбомів колективу. Трек увійде до нової платівки «Океану Ельзи», дату виходу якої поки не оголошують.

У четвер, 14 червня, відбулася прем’єра пісні «Океану Ельзи» «В небо жене».

Автор музики і слів – фронтмен гурту Святослав Вакарчук. Мелодія «В небо жене» з’явилася ще взимку 2018 року в Стенфордському університеті, де соліст навчався і читав лекції.

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За словами Вакарчука, поїздка узбережжям Тихого океану надихнула його на цю пісню. Остаточний варіант «В небо жене» був написаний в Україні.

«Ця пісня нагадує нам «Океан Ельзи» періоду ранніх двохтисячних. Ми хотіли, щоб вона вийшла в стилі перших альбомів. Трек «В небо жене» все одно звучить інакше, але сам настрій повністю нагадує той час, коли ми працювали над своїми першими альбомами», – говорить Вакарчук.

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«В небо жене» – другий трек, записаний після повернення Святослава Вакарчука на батьківщину.



Нагадаємо, 24 серпня 2018 року в Києві відбудеться концерт «День Незалежності з «Океаном Ельзи», перший після майже річної перерви.

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