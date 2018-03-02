Победитель Нацотбора на Евровидение-2018 MELOVIN дал пресс-конференцию kp.ua, где рассказал о подготовке к представлению Украины на конкурсе в Португалии, своих поклонниках и сценическом образе, а также поделился планами на будущее. Читайте подробности в нашем материале.

О подготовке к Евровидению

Певец рассказал, как идет подготовка к выступлению на конкурсе в Лиссабоне. Так, песня «Under The Ladder», с которой он победил на Нацотборе Евровидения-2018, получит новую аранжировку. «Мы меняем некоторые вещи… Когда я слушал новые моменты в аранжировке, я просто сидел весь в мурашках», – прокомментировал MELOVIN.

Что же касается номера в целом, то тут многое зависит от сцены, которая еще создается. В частности, по его словам, возможность использования огня во время выступления еще обсуждается с европейской стороной.

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«Идея с огнем, сама идея постановки была моя и моей команды. Мы вообще придумали изначально всю эту постановку на полуфинал, понимая, что нам не разрешат этого сделать в полуфинале», – поделился исполнитель. Он также отметил, что самое тяжелое было – убрать лучшие идеи из своего номера, чтобы в финале показать нечто новое, необычное, «чтобы было развитие».

Об отсутствии продюсера

MELOVIN принципиально не имеет продюсера, считая, что развиваться самостоятельно интереснее. При этом он отметил, что практически после первого заявления о себе на сцене получал предложения о сотрудничестве от именитых продюсеров, в том числе иностранных.

«Мне в будущем хочется быть продюсером, хочется в будущем заниматься какими-то людьми, какими-то талантами, которые я увижу и скажу, что смогу что-то сделать из этого. Но это вообще не сейчас, пока сам себя леплю», – отметил певец.

В то же время он призывает молодых исполнителей верить в себя и воплощать свою мечту: «Это уже устарелое понятие – продюсер. Каждый музыкант в наше время в состоянии без капиталовложений пробовать развивать себя. Для этого есть большие платформы, как YouTube, как Instagram, большие социальные платформы. Главное не опускать руки».

Он поделился секретом, как справляется с финансовыми вопросами при отсутствии продюсера. Так, певец заявил, что еще не полностью потратил деньги, выигранные на конкурсе «Х-фактор», а также рассказал, что его очень часто приглашают петь на корпоративах.

О поклонниках

Наименование для поклонников MELOVIN придумал по западному образцу. По его словам, это распространенное явление для США и Европы, когда исполнитель как-то выделяет своих фанатов. «В американском шоу-бизнесе, в европейском это распространенная вещь, каждый артист хочет как-то назвать своих поклонников, чтоб сделать крышу им, чтобы это был дом», – пояснил певец. И на английском melovinators звучит абсолютно нейтрально, не режет слух, как меловинаторы, и не несет никаких ассоциаций с терминатором, как иногда, по его словам, реагируют люди в Украине.

В то же время исполнитель не считает, что все, кто проголосовал за него в финале Нацотбора, являются его фанами. «Я не думаю, что 60 тысяч меловинаторов у меня… Мелловинаторы – это люди, которые знают все про меня, они думают, как я, но есть еще огромное количество зрителей, которых я просто обожаю, которые для меня не выше и не ниже меловинаторов, но это два каких-то разных подхода», – отметил он.

Также MELOVIN развеял миф о том, что его слушают «только малолетки». Так, по словам певца, больше всего он зарабатывает на корпоративах, и аудитория там чаще всего – взрослые, состоятельные и наделенные властью люди. «И они тоже голосуют, они тоже пишут мне письма, хоть, казалось бы, это уже абсолютно взрослые люди, которые не зависят уже ни от чего», – поделился исполнитель.

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На вопросы касательно его образа и схожести с Мэрилином Мэнсоном MELOVIN ответил: «Шесть лет назад, когда я выдумывал образ, думал, как буду носить эти линзы… Мне вот сейчас так стыдно, но я тогда не знал, кто такой Мэрилин Мэнсон… Я знал больше Дэвида Боуи, я черпал больше из классики». Также певец считает, что «должно быть что-то странное и раздражающее в человеке, а творчество тоже должно раздражать».

О развитии и перспективах

MELOVIN отметил, что год, прошедший после первого его участия в Нацотборе на Евровидение-2017, был очень насыщенным и сложным, однако и очень плодотворным. За это время он написал новые песни, выпустил альбом, а также впервые в жизни побывал в режиссерском кресле, сняв клип на песню «Hooligan».

Также певец пообещал выпустить новую песню на украинском языке, но отметил, что это произойдет не раньше осени. «Она не может выйти раньше и не может выйти позже – там особая тематика», – заинтриговал MELOVIN.