Переможець Нацвідбору на Євробачення-2018 MELOVIN дав прес-конференцію kp.ua, де розповів про підготовку до представлення України на конкурсі в Португалії, про своїх шанувальників і сценічний образ, а також поділився планами на майбутнє. Читайте подробиці в нашому матеріалі.

Про підготовку до Євробачення

Співак розповів, як іде підготовка до виступу на конкурсі в Лісабоні. Так, пісня «Under The Ladder», з якою він переміг на Нацвідборі Євробачення-2018, отримає нове аранжування. «Ми змінюємо деякі речі… Коли я слухав нові моменти в аранжуванні, я просто сидів весь у мурашках», – прокоментував MELOVIN.

Щодо номера в цілому, тут багато залежить від сцени, яка ще будується. Зокрема, за його словами, можливість використання вогню під час виступу ще обговорюється з європейською стороною.

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«Ідея з вогнем, сама ідея постановки була моя і моєї команди. Ми взагалі придумали спочатку всю цю постановку на півфінал, розуміючи, що нам не дозволять цього зробити у півфіналі», – поділився виконавець. Він також зазначив, що найважче було – прибрати кращі ідеї зі свого номера, щоб у фіналі показати щось нове, незвичайне, «щоб був розвиток».

Про відсутність продюсера

MELOVIN принципово не має продюсера, вважаючи, що розвиватися самостійно цікавіше. При цьому він зазначив, що практично після першої заяви про себе на сцені отримував пропозиції про співпрацю від іменитих продюсерів, зокрема іноземних.

«Мені в майбутньому хочеться бути продюсером, хочеться в майбутньому займатися якимись людьми, якимись талантами, які я побачу і скажу, що зможу щось зробити з цього. Але це зовсім не тепер, поки що ліплю сам себе», – зазначив співак.

Водночас він закликає молодих виконавців вірити в себе і втілювати свою мрію: «Це вже застаріле поняття – продюсер. Кожен музикант у наш час у змозі без капіталовкладень пробувати розвивати себе. Для цього є великі платформи, як YouTube, як Instagram, великі соціальні платформи. Головне не опускати руки».

Він поділився секретом, як справляється з фінансовими питаннями за відсутності продюсера. Зокрема, співак заявив, що ще не повністю витратив гроші, виграні на конкурсі «Х-фактор», а також розповів, що заробляє на корпоративах, яких, за його словами, дуже багато.

Про шанувальників

Найменування для шанувальників MELOVIN придумав за західним зразком. За його словами, це поширене явище для США та Європи, коли виконавець якось виділяє своїх шанувальників. «В американському шоу-бізнесі, в європейському це поширена річ, кожен артист хоче якось назвати своїх шанувальників, щоб зробити дах їм, щоб це був будинок», – пояснив співак. І англійською melovinators звучить абсолютно нейтрально, не ріже слух, як меловінатори, і не несе жодних асоціацій із термінатором, як іноді, за його словами, реагують люди в Україні.

У той же час виконавець не вважає, що всі, хто проголосував за нього в фіналі Нацвідбору, є його фанами. «Я не думаю, що 60 тисяч меловінаторов у мене… Мелловінатори – це люди, які знають все про мене, вони думають, як я, але є ще величезна кількість глядачів, яких я просто обожнюю, які для мене не вище і не нижче меловінаторов, але це два якихось різних підходи », – зазначив він.

Також MELOVIN розвіяв міф про те, що його слухають «тільки малолітки». За словами співака, найбільше він заробляє на корпоративах, і аудиторія там найчастіше – дорослі, заможні та наділені владою люди. «І вони теж голосують, вони теж пишуть мені листи, хоч, здавалося б, це вже зовсім дорослі люди, які не залежать вже ні від чого», – поділився виконавець.

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На питання щодо його образу і схожості з Мериліном Менсоном MELOVIN відповів: «Шість років тому, коли я вигадував образ, думав, як буду носити ці лінзи… Мені ось зараз так соромно, але я тоді не знав, хто такий Мерилін Менсон… Я знав більше Девіда Боуї, я черпав більше з класики». Також співак вважає, що «має бути щось дивне і дратуюче в людині, а творчість теж має дратувати».

Про розвиток і перспективи

Як зазначив MELOVIN, рік, що минув після першої його участі у Нацвідборі на Євробачення-2017, був дуже насиченим і складним, однак також і плідним. За цей час він написав нові пісні, випустив альбом, а також вперше в житті побував у режисерському кріслі, знявши кліп на пісню «Hooligan».

Також співак пообіцяв випустити нову пісню російською мовою, але додав, що це станеться не раніше осені. «Вона не може вийти раніше і не може вийти пізніше – там особлива тематика», – заінтригував