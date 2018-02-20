Музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение-2018 композитор
Руслан Квинта прокомментировал результаты полуфиналов и поделился ожиданиями на заключительный этап. Подробнее читайте в нашем материале.
Руслан Квинта заявил, что доволен обоими прошедшими полуфиналами.
«Я получил то, что хотел: я получил массу эмоций от того, что участники отнеслись к этому отбору очень серьезно и профессионально, никто меня не подвел», — отметил он.
При этом продюсер уверен, что для тех, кто не попал в финал, это хорошее домашнее задание — поработать целый год и снова пробовать себя на конкурсе. «Они уже были на этой сцене, для них это уже не будет так страшно», — пояснил композитор, добавив, что благодаря выступлениям конкурсанты также могли прочувствовать желания аудитории и теперь будут лучше понимать, какой должна быть песня и номер в целом.
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Что касается не прошедших в финал конкурсантов, то Квинта заверил, что каждому предлагает пробовать свои силы снова, ведь участие в Нацотборе — серьезный опыт.
«Для меня это уже бойцы, с которыми можно будет дальше делать что-то более грандиозное, и у них уже будет больше опыта и, естественно, будет такая же самоотдача», — сказал продюсер.
На финал Нацотбора Руслан Квинта прогнозирует настоящую схватку.
Шестерка финалистов, которые 24 февраля поборются за право представлять Украину на европейской сцене, выглядит так: MELOVIN, группа KADNAY, TAYANNA, LAUD, VILNA и группа The Erised.
Телеканал СТБ будет транслировать финал Нацотбора на Евровидение-2018 онлайн.