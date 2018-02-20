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Телеканал СТБ / Продюсер Нацотбора на Евровидение-2018 сделал прогноз на финал

Продюсер Нацотбора на Евровидение-2018 сделал прогноз на финал

Телеканал СТБ

Музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение-2018 композитор
Руслан Квинта прокомментировал результаты полуфиналов и поделился ожиданиями на заключительный этап. Подробнее читайте в нашем материале.

Руслан Квинта

Руслан Квинта заявил, что доволен обоими прошедшими полуфиналами.

«Я получил то, что хотел: я получил массу эмоций от того, что участники отнеслись к этому отбору очень серьезно и профессионально, никто меня не подвел», — отметил он.

При этом продюсер уверен, что для тех, кто не попал в финал, это хорошее домашнее задание — поработать целый год и снова пробовать себя на конкурсе. «Они уже были на этой сцене, для них это уже не будет так страшно», — пояснил композитор, добавив, что благодаря выступлениям конкурсанты также могли прочувствовать желания аудитории и теперь будут лучше понимать, какой должна быть песня и номер в целом.

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Что касается не прошедших в финал конкурсантов, то Квинта заверил, что каждому предлагает пробовать свои силы снова, ведь участие в Нацотборе — серьезный опыт.

«Для меня это уже бойцы, с которыми можно будет дальше делать что-то более грандиозное, и у них уже будет больше опыта и, естественно, будет такая же самоотдача», — сказал продюсер.

На финал Нацотбора Руслан Квинта прогнозирует настоящую схватку.

Шестерка финалистов, которые 24 февраля поборются за право представлять Украину на европейской сцене, выглядит так: MELOVIN, группа KADNAY, TAYANNA, LAUD, VILNA и группа The Erised.

Телеканал СТБ будет транслировать финал Нацотбора на Евровидение-2018 онлайн.