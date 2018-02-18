В рамках второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2018 определились имена финалистов, которые 24.02.2018 поборются за право представить Украину на масштабном песенном конкурсе. Кто стал финалистом отбора на Евровидение-2018 и что о них известно? Мы собрали все самое интересное в одном материале!

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Два полуфинала Национального отбора позади, шестерка финалистов определена, а вся страна затаилась в ожидании решающего состязания. Кто в 2018 году, по мнению зрителей и членов жюри, удостоился грандиозного финала? Какими были их выступления и оценки?

Финалисты второго полуфинала Нацотбора на Евровидение-2018 от 17.02.2018

MELOVIN покорил зрителей и членов жюри песней «Under the ladder». Судьи отметили профессиональный рост артиста и высокий уровень выступления, оценив его не менее высоким баллом – 8. Более того, зрители отдали ему наивысшее количество голосов.

Напомним, MELOVIN также известен зрителям как Константин Бочаров – победитель «Х-фактор»-6. Он стал финалистом украинского отбора на Евровидение и в минувшем году, правда, тогда одержать победу не удалось. Станет ли вторая попытка для MELOVIN счастливой? Узнаем совсем скоро. А пока – смотрите выступление артиста в полуфинале Нацотбора.

Группа KADNAY также решила взять реванш в 2018 году. Трек «Beat of the universe» Украина оценила по достоинству: судьи отдали ребятам 7 баллов, зрители – 8.

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Несмотря на хорошие результаты, выступление вызвало немало дискуссий за судейским столом. Сможет ли KADNAY получить максимальную оценку в финале и стать представителем страны на Евровидение-2018? Смотрите 24.02.2018. Как ребята выступили в полуфинале, за что судьи хвалили артистов, а за что критиковали? Смотрите прямо сейчас!

С TAYANNA зрители Нацотбора встречаются также во второй раз. В 2018 году певица борется за право представить страну с композицией «Леля», которую жюри оценили наивысшим баллом – 9. От украинских зрителей артистка получила 7 баллов.

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На сцене TAYANNA продемонстрировала в этот раз не только вокал, но и зажигательные танцы. Как это было – смотрите прямо сейчас.

Финалисты первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2018 от 10.02.2018

LAUD в первом эфире Нацотбора исполнил «Waiting». Джамала поделилась лестными комментариями в адрес артиста, Евгений Филатов и Андрей Данилко сошлись на том, что песня хороша, но ее можно доработать. В результате – 9 баллов от членов жюри, 7 от зрителей и место в финале.

Напомним, солист LAUD – Влад Каращук. Артист занимается музыкой с четырех лет, принимал участие во всевозможных конкурсах, в которых был оценен по достоинству. Весной 2017 Влад подписал контракт с продюсером Игорем Тарнопольским, в сотрудничестве с которым представил публике новое имя – LAUD. Как артист выступил в полуфинале Нацотбора на Евровидение-2018 – смотрите в видео.

VILNA в отборе на Евровидение-2018 представила атмосферную композицию FOREST SONG. Мнение судей и зрителей оказались едва не противоположными: члены жюри оценили выступление в 3 балла, а зрители – наивысшим – 9. VILNA подтвердила, что последнее слово остается за зрителями.

К слову, Ирина Василенко, солистка музыкального проекта, является участницей «Х-фактор»-5. Каким было выступление VILNA в полуфинале и как его комментировали члены жюри? Смотрите в видео.

Закрывает шестерку финалистов англоязычная группа The Erised с песней «Heroes». Участникам удалось впечатлить украинского зрителя и членов жюри, хотя, мнение последних было неоднозначным. Судьи оценили группу 5 баллами, зрители поставили The Erised 8 баллов.

Музыка артистов признана не только в Украине, но и далеко за пределами страны. Более того, это первая украинская группа, история которой начинается с сотрудничества с британским лейблом Med School. Смогут ли артисты одержать победу в грядущем финале? Смотрите 24.02.2018, а пока напомним, каким было выступление The Erised в полуфинале Нацотбора.

Совсем скоро станет известно, кто же представит Украину на «Евровидении»-2018 в Лиссабоне. Помните, что именно ваш голос может оказаться решающим. Поддержите своего фаворита в грандиозном финале 24.02.2018 в 19:00 на СТБ!