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Телеканал СТБ / Що відомо про фіналістів відбору на Євробачення-2018

Що відомо про фіналістів відбору на Євробачення-2018

Телеканал СТБ

У рамках другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2018 визначилися імена фіналістів, які сьогодні – 24.02.2018 поборються за право представити Україну на масштабному пісенному конкурсі. Хто став фіналістом відбору на Євробачення-2018 і що про них відомо? Ми зібрали все найцікавіше в одному матеріалі!

Дивитися онлайн Відбір на Євробачення 2018 Україна – фінал

финал нацобора на евровидение 2018

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Два півфінали Національного відбору позаду, шістка фіналістів визначена, а вся країна зачаїлась в очікуванні вирішального змагання. Хто в 2018 році, на думку глядачів і членів журі, удостоєний грандіозного фіналу? Якими були їхні виступи та оцінки?

Фіналісти другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2018 від 17.02.2018

MELOVIN підкорив глядачів і членів журі піснею «Under the ladder». Судді відзначили професійне зростання артиста та високий рівень виступу, оцінивши його не менш високим балом – 8. Більш того, глядачі віддали йому найвищу кількість голосів.

melovin евровидение 2018

Нагадаємо, MELOVIN також відомий глядачам як Костянтин Бочаров – переможець «Х-фактор»-6. Він став фіналістом українського відбору на Євробачення й минулого року, щоправда, тоді здобути перемогу не вдалося. Чи стане друга спроба для MELOVIN щасливою? Дізнаємося зовсім скоро. А поки – дивіться виступ артиста в півфіналі Нацвідбору.

Гурт KADNAY також вирішив взяти реванш у 2018 році. Трек «Beat of the universe» Україна оцінила належним чином: судді віддали хлопцям 7 балів, глядачі – 8.

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каднай финал нацобора на евровидение 2018

Попри хороші результати, виступ викликав чимало дискусій за суддівським столом. Чи зможе KADNAY отримати максимальну оцінку в фіналі й стати представником країни на Євробачення-2018? Дивіться 24.02.2018. Як хлопці виступили у півфіналі, за що судді хвалили артистів, а за що критикували? Дивіться просто зараз!

З TAYANNA глядачі Нацвідбору зустрічаються також вдруге. У 2018 році співачка бореться за право представити країну з композицією «Леля», яку журі оцінили найвищим балом – 9. Від українських глядачів артистка отримала 7 балів.

таянна финал нацобора на евровидение 2018

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На сцені TAYANNA продемонструвала цього разу не тільки вокал, а й запальні танці. Як це було – дивіться просто зараз.

Фіналісти першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2018 від 10.02.2018

LAUD у першому ефірі Нацвідбору виконав «Waiting». Джамала поділилася схвальними коментарями на адресу артиста, Євген Філатов й Андрій Данилко зійшлися на тому, що пісня чудова, але її можна доопрацювати. В результаті – 9 балів від членів журі, 7 від глядачів та місце у фіналі.

лауд финал нацобора на евровидение 2018

Нагадаємо, соліст LAUD – Влад Каращук. Артист займається музикою з чотирьох років, брав участь у всіляких конкурсах, у яких був високо оцінений. Навесні 2017 Влад підписав контракт з продюсером Ігорем Тарнопольським, у співпраці з яким представив публіці нове ім’я – LAUD. Як артист виступив у півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2018 – дивіться у відео.

VILNA у відборі на Євробачення-2018 представила атмосферну композицію FOREST SONG. Думки суддів та глядачів виявилися ледь не протилежними: члени журі оцінили виступ у 3 бали, а глядачі – найвищим – 9. VILNA підтвердила, що останнє слово залишається за глядачами.

vilna финал нацобора на евровидение 2018

До слова, Ірина Василенко, солістка музичного проекту, є учасницею «Х-фактор»-5. Яким був виступ VILNA у півфіналі та як його коментували члени журі? Дивіться у відео.

Закриває шістку фіналістів англомовний гурт The Erised з піснею «Heroes». Учасникам вдалося вразити українського глядача та членів журі, хоча, думка останніх була неоднозначною. Судді оцінили гурт 5 балами, глядачі поставили The Erised 8 балів.

the финал нацобора на евровидение 2018

Музика артистів визнана не тільки в Україні, але й далеко за її межами. Більш того, це перший український гурт, історія якого починається зі співпраці з британським лейблом Med School. Чи зможуть артисти здобути перемогу в фіналі? Дивіться 24.02.2018, а поки нагадаємо, яким був виступ The Erised у півфіналі Нацвідбору.

Зовсім скоро стане відомо, хто ж представить Україну на «Євробаченні»-2018 у Лісабоні. Пам’ятайте, що саме ваш голос може бути вирішальним. Підтримайте свого фаворита в грандіозному фіналі 24.02.2018 о 19:00 на СТБ!

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