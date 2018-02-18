Цієї суботи, 17 лютого стали відомі імена другої трійки фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2018. Змагатися за право представляти в цьому році Україну на пісенному конкурсі будуть учасники LAUD, VILNA, The Erised, а також MELOVIN, TAYANNA і KADNAY, котрі виступали в другому півфіналі. За результатами жеребкування визначився порядок, в якому виконавці будуть виходити на сцену у фіналі, 24 лютого.

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Сергій Притула запросив усіх фіналістів на сцену, щоб за допомогою жеребкування визначити, під яким номером музиканти співатимуть у фіналі Нацвідбору.

Претенденти на участь у Євробаченні-2018 від нашої країни наступної суботи виступлять в такому порядку:

Раніше Євген Філатов прокоментував результати другого півфіналу: “Дуже добре, коли наші голоси говорять в унісон, і добре, що цього разу думки глядачів і членів журі практично збіглися”. Так чи інакше, всі судді визнали: в фіналі опинилися гідні учасники і боротьба очікується неабияка.

Хто полетить до Португалії представляти Україну на Євробаченні-2018 стане відомо вже наступної суботи.

Нагадуємо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2018 відбудеться 24 лютого. Дивіться онлайн о 19:00 на нашому сайті, а також у прямому ефірі на телеканалі СТБ або UА:Перший.

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