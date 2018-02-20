Музичний продюсер Національного відбору на Євробачення-2018 композитор Руслан Квінта прокоментував результати півфіналів та поділився очікуваннями на заключний етап. Докладніше читайте в нашому матеріалі.

Руслан Квінта заявив, що задоволений тим, як пройшли обидва півфінали.

«Я отримав те, що хотів: я отримав масу емоцій від того, що учасники поставилися до цього відбору дуже серйозно і професійно, ніхто мене не підвів», – зазначив він.

При цьому продюсер упевнений, що для тих, хто не потрапив до фіналу, це хороше домашнє завдання – попрацювати цілий рік і знову пробувати себе на цьому конкурсі. «Вони вже були на цій сцені, для них це вже не буде так страшно», – пояснив композитор, додавши, що завдяки виступам конкурсанти також могли відчути бажання аудиторії і тепер краще розумітимуть, якою має бути пісня і номер в цілому.

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Щодо конкурсантів, які не пройшли у фінал, Квінта запевнив, що кожному пропонує пробувати свої сили знову, адже участь у Нацвідборі – серйозний досвід.

«Для мене це вже бійці, з якими можна буде далі робити щось грандіозніше, і у них вже буде більше досвіду та, природно, буде така ж самовіддача», – сказав продюсер.

На фінал Нацвідбору Руслан Квінта прогнозує справжню битву.

Шістка фіналістів, які 24 лютого виборюватимуть право представляти Україну на європейській сцені, має такий вигляд: MELOVIN, гурт KADNAY, TAYANNA, LAUD, VILNA і гурт The Erised.

Телеканал СТБ транслюватиме фінал Нацвідбору на Євробачення-2018 онлайн.