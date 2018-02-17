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Телеканал СТБ / Євробачення 2018: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 17.02.2018 (другий півфінал)

Євробачення 2018: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 17.02.2018 (другий півфінал)

Телеканал СТБ

Другий півфінал відбору на Євробачення 2018 в Україні пройде сьогодні, 17 лютого, о 19:00. Ще дев’ять артистів будуть боротися за право представити нашу країну на Євробаченні-2018. Подивитися прямий ефір ви можете на телеканалах СТБ і UА: Перший, а також на нашій сторінці з онлайн-трансляцією! Перший півфінал Національного відбору на Євробачення-2018 від 10.02.2018 вже завершився. Подивитися випуск ви можете ТУТ.


Відповідно до жеребкування від 16 січня 2018 року, в другому півфіналі виступить 9 виконавців:

  1. INGRET
  2. MELOVIN
  3. JULINOZA
  4. TAYANNA
  5. KADNAY
  6. Yurcash
  7. Mountain Breeze
  8. ILLARIA
  9. DILEMMA

Після того, як всі учасники Нацвідбору представлять свої композиції, ведучий оголосить старт голосування. Ви зможете віддати свій голос, відправивши смс з кодом учасника на номер 7766. Або проголосувати безкоштовно в додатку «Телепортал». Більш детальні правила голосування читайте ТУТ.

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Дивитися онлайн: всі виступи учасників першого півфіналу відбору на Євробачення 2018

Ведучий Нацвідбору на Євробачення-2018 – Сергій Притула. Музичний продюсер шоу – Руслан Квінта. Суддійські крісла Нацвідбору на Євробачення-2018 займуть відомі музиканти Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов (The Maneken).  

Фінал відбору на Євробачення-2018 дивіться онлайн вже 24 лютого в 19:00 на нашому сайті, а також в прямому ефірі на телеканалах СТБ або UА:Перший.

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