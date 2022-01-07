Смотрите онлайн Мой секрет 1 выпуск от 07.01.2022 на официальном сайте СТБ! В этом провокационном проекте Маша Ефросинина задает знаменитостям личные, сложные, а порой и откровенно провокационные вопросы.

В 1 выпуске проекта Мой секрет будет откровенничать Евгений Кот. Он – хореограф и танцор, победитель шоу Танцюють всі и судья Україна має талант. Евгений расскажет о том, каково это на самом деле – быть профессиональным танцором. Он поделится откровениями о том, как нелегко было на пути становления, сколько многочисленных травм он получил за время своей карьеры и почему, несмотря на постоянную боль и даже опасность для жизни, продолжает этим заниматься.

Хотите узнать, какие подробности личной жизни и карьеры раскрыл Евгений Кот во время интервью с Машей Ефросининой? Смотрите Мой секрет 1 выпуск от 07.01.2022 онлайн!

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