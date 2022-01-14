В провокационном проекте Мой секрет 1 сезон 4 выпуск от 14.01.2022 поклонники культового сериала Крепостная узнают все секреты из жизни любимых актеров! Они привыкли к страстям, авантюрам, дракам, приступам ревности на съемочной площадке, а вот похожа ли их реальная жизнь на происходящее во время съемок сериала? Не пропустите откровенные признания самых ярких и известных актеров любимого сериала в 4 выпуске проекта Мой секрет 2022!

Почему Алексей Яровенко не навещает родителей, живущих в Беларуси, уже несколько лет? Из-за какого актера сериала Крепостная чуть ли не распался брак Натальи Денисенко и Андрея Фединчика? Что стало причиной развода Тараса Цымбалюка с его первой женой? Станьте первыми, кто услышит откровенные признания от любимых кумиров сериала Крепостная – смотрите онлайн проект Мой секрет 1 сезон 4 выпуск от 14.01.2022 на сайте СТБ прямо сейчас!

Смотрите онлайн Мой секрет 3 выпуск. Часть 1 (эфир от 14.01.2022)