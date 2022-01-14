У провокаційному проєкті Мій секрет 1 сезон 4 випуск від 14.01.2022 прихильники культового серіалу Кріпосна дізнаються усі секрети з життя улюблених акторів! Вони звикли до пристрастей, авантюр, бійок, нападів ревнощів на знімальному майданчику, а ось чи схоже їхнє реальне життя з тим, що відбувається під час знімань серіалу? Не пропустіть відверті зізнання найяскравіших і найвідоміших акторів улюбленого серіалу в 4 випуску проєкту Мій секрет 2022!

Чому Олексій Яровенко не відвідує батьків, які живуть в Білорусі, вже декілька років? Через якого актора серіалу Кріпосна ледве не розпався шлюб Наталки Денисенко та Андрія Федінчика? Що стало причиною розлучення Тараса Цимбалюка з його першою дружиною? Станьте першими, хто почує відверті зізнання від улюблених кумирів серіалу Кріпосна, – дивіться онлайн проєкт Мій секрет 1 сезон 4 випуск від 14.01.2022 на сайті СТБ просто зараз!

Дивіться онлайн Мій секрет 3 випуск. Частина 1 (ефір від 14.01.2022)