Дивіться онлайн Мій секрет 3 випуск – проєкт, у якому зірки розкривають свої таємниці! Сьогодні у студії буде багато зіркових гостей. Актори одного з найвідоміших українських серіалів нашого часу відкриють свої таємниці. Включайте новий випуск просто зараз і дізнайтеся, якими одкровеннями поділилися актори серіалу Кріпосна!

У 3 випуску Мій секрет свої таємниці розкриють Слава Красовська, Анна Сагайдачна, Олександр Печериця та Віктор Жданов. Актори розкажуть не лише про зйомки у серіалі, а й про особисте життя. Чому фанат Слави Красовської почав надсилати їй гроші? Чи правда, що Анна Сагайдачна мала спроби самогубства? Чому погіршилися стосунки Віктора Жданова з дружиною? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Мій секрет 3 випуск від 14.01.2022.

Дивіться онлайн Мій секрет 2 випуск (ефір від 07.01.2022)