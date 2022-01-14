Смотрите онлайн Мой секрет 3 выпуск – проект, в котором звезды раскрывают свои тайны! Сегодня в студии будет много звездных гостей. Актеры одного из самых известных украинских сериалов нашего времени откроют свои тайны. Включайте новый выпуск прямо сейчас и узнайте, какими откровениями поделились актеры сериала Крепостная!

В 3 выпуске Мой секрет свои тайны раскроют Слава Красовская, Анна Сагайдачная, Александр Печерица и Виктор Жданов. Актеры расскажут не только о съемках в сериале, но и о личной жизни. Почему фанат Славы Красовской начал присылать ей деньги? Правда ли, что у Анны Сагайдачной были попытки самоубийства? Из-за чего ухудшились отношения Виктора Жданова с женой? Узнайте прямо сейчас – смотрите Мой секрет 3 выпуск от 14.01.2022.

Смотрите онлайн Мой секрет 2 выпуск (эфир от 07.01.2022)