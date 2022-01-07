В провокационном проекте Мой секрет 2 выпуск от 07.01.2022 вас будет ждать время откровений с легендарной исполнительницей популярных хитов, Ириной Билык. За ее жизнью всегда следят объективы камер, журналисты, в поисках эксклюзивов, и поклонники, желающие раскрытия всех секретов. Однако примадонна украинского шоу-бизнеса малословна по поводу своей личной жизни.

Во 2 выпуске проекта Мой секрет 2021 Ирина Билык наконец-то решится дать большое и откровенное интервью, чтобы расставить все точки над і и рассказать историю собственной жизни. Ее искренность и открытость будут оцениваться в денежном эквиваленте, который певица сможет потратить на благотворительность.

Как она распорядится своим выигрышем? Какого старого знакомого не будет ожидать встретить прямо в студии? И какими феноменальными способностями удивит ведущую Машу Ефросинину? Вы просто не можете пропустить эти остроинтересные моменты – смотрите онлайн проект Мой секрет 2 выпуск от 07.01.2022 на сайте СТБ!

Смотрите онлайн Мой секрет 1 выпуск (эфир от 07.01.2022)