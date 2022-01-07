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Video: Мій секрет – Випуск 2 від 07.01.2022

Дивіться онлайн Мій секрет 2 випуску від 07.01.2022 з Іриною Білик. Новий випуск шоу Мій секрет з Машею Єфросініною ефір від 07 січня 2022 на СТБ
Випуск 2 | 07.01.2022 | Сезон 1

У провокаційному проєкті Мій секрет 2 випуск від 07.01.2022 на вас чекатиме час відвертостей з легендарною виконавицею популярних хітів, Іриною Білик. За її життям завжди слідкують об’єктиви камер, журналісти, в пошуках ексклюзивів, і прихильники, які жадають розкриття усіх секретів. Однак примадонна українського шоубізнесу малослівна щодо свого особистого життя.

У 2 випуску проєкту Мій секрет 2021 Ірина Білик нарешті наважиться дати велике та відверте інтерв’ю, аби розставити всі крапки над і та розповісти історію власного життя. Її щирість і відкритість оцінюватимуться у грошовому еквіваленті, який співачка зможе витратити на благодійність.

Як вона розпорядиться своїм виграшем? Якого старого знайомого не очікуватиме зустріти просто в студії? І якими феноменальними здібностями здивує ведучу Машу Єфросиніну? Ви просто не можете пропустити ці гостроцікаві моменти – дивіться онлайн проєкт Мій секрет 2 випуск від 07.01.2022 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Мій секрет 1 випуск (ефір від 07.01.2022)

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