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Video: Мій секрет – Випуск 1 від 07.01.2022

Дивіться онлайн Мій секрет 1 випуску від 07.01.2022 з Євгеном Котом. Новий випуск шоу Мій секрет з Машею Єфросініною ефір від 07 січня 2022 на СТБ
Випуск 1 | 07.01.2022 | Сезон 1

Дивіться онлайн Мій секрет 1 випуск від 07.01.2022 на офіційному сайті СТБ! У цьому провокаційному проєкті Маша Єфросиніна задає знаменитостям особисті, складні, а часом і відверто провокаційні запитання.

У 1 випуску проєкту Мій секрет буде відвертим Євген Кот. Він – хореограф та танцюрист, переможець шоу Танцюють всі та суддя Україна має талант. Євген розповість про те, як це насправді – бути професійним танцюристом. Він поділиться одкровеннями про те, як нелегко було на шляху становлення, скільки численних травм він отримав за час своєї кар’єри і чому, незважаючи на постійний біль та навіть небезпеку для життя, продовжує цим займатися.

Бажаєте дізнатися, які подробиці особистого життя та кар’єри розкрив Євген Кот під час інтерв’ю з Машею Єфросініною? Дивіться Мій секрет 1 випуск від 07.01.2022 онлайн!

Дивіться онлайн Мій секрет спецвипуск (ефір від 28.04.2021)

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