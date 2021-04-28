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Video: Мій секрет – спецвипуск від 28.04.2021

Дивіться онлайн Мій секрет - спецвипуск від 28.04.2021 з Іриною Білик. Новий пілотний випуск шоу Мій секрет з Машею Єфросиніною (ефір від 28 квітня 2021) на СТБ
Мій секрет | 28.04.2021 | Сезон 1

Не пропустіть дебют відвертих зізнань від популярної кумирки! Дивіться провокаційний проєкт Мій секрет спецвипуск від 28.04.2021 з Іриною Білик на сайті СТБ.

Вона – примадонна українського шоу-бізнесу й успішна жінка. Ірина Білик завжди була найбільш обговорюваною медійною особистістю, а за її життям полювали об’єктиви в пошуках сенсацій і скандалів. Уперше за 30 років своєї професійної діяльності артистка вирішила поділитися своїми секретами разом із ведучою Машею Єфросиніною у спецвипуску проєкту Мій секрет. Не пропустіть найвідвертіше інтерв’ю Ірини Білик 2021.

Які надможливості Ірини шокували не тільки ведучу, але й її саму? Чого злякалася співачка, що була готова втекти від об’єктивів камер? І чому Ірина Білик у молодості отримала кота замість гонорару? Дивіться онлайн проєкт Мій секрет спецвипуск від 28.04.2021 – станьте першим, хто почує відповіді на ці та інші запитання.

Дивіться онлайн Мій секрет – всі випуски шоу з Машею Єфросиніною

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