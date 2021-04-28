Не пропустите дебют откровенных признаний от популярного кумира! Смотрите провокационный проект Мой секрет спецвыпуск от 28.04.2021 с Ириной Билык на сайте СТБ.

Она – примадонна украинского шоу-бизнеса и успешная женщина. Ирина Билык всегда была самой обсуждаемой медийной личностью, а за ее жизнью охотились объективы в поисках сенсаций и скандалов. Впервые за 30 лет своей профессиональной деятельности артистка решила поделиться своими секретами вместе с ведущей Машей Ефросининой в спецвыпуске проекта Мой секрет. Не пропустите самое откровенное интервью Ирины Билык 2021.

Какие сверхвозможности Ирины шокировали не только ведущую, но и ее саму? Чего испугалась певица, что была готова сбежать от объективов камер? И почему Ирина Билык в молодости получила кота вместо гонорара? Смотрите онлайн проект Мой секрет спецвыпуск от 28.04.2021 – станьте первым, кто услышит ответы на эти и другие вопросы.