МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск частина 1 від 29 листопада 2025

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск частина 1 від 29.11.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 14 - ефір від 29 листопада 2025 на сайті СТБ
Мастер Шеф 16 сезон 14 випуск частина 1 від 29 листопада 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

МастерШеф

МастерШеф

МастерШеф

МастерШеф

МастерШеф

Випуск 14 | 29.11.2025 | Сезон 16
Випуск 14 | 29.11.2025 | Сезон 16

Час експериментів починається просто зараз! Дивіться проєкт Мастер Шеф 16 сезон 14 сезон на сайті СТБ.

Залишилося всього кілька кроків до боротьби за кітелі, тому учасники шоу Мастер Шеф дуже схвильовані й налаштовані на запеклу боротьбу. Перше випробування тижня перевірить креативність кухарів, адже судді сподіваються побачити видовищні презентації й скуштувати небачені нині смаки. У цьому кулінарам допоможуть вогонь і лід, які вони зобов’язані використати під час готування. Кому вдасться здивувати суддів, досягнувши бажаного вау-ефекту? А хто піде легшим шляхом, роблячи помилку за помилкою під час подачі? Дізнайтеся просто зараз! Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 2025.

