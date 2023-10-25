«МастерШеф»-12: чи зможуть аматори приготувати 22 страви на відкритому вогнищі у 10 випуску?

Вже цієї суботи, 28 жовтня, на телеканалі СТБ вийде 10 випуск кулінарного шоу «МастерШеф»-12. У першому випробуванні до аматорів завітають маленькі пластуни. Крім того, на кулінарів чекає виїзний конкурс, який пройде під відкритим небом, з дровами та вогнищем. Тож не пропустіть спекотний літній 10 випуск «МастерШеф»-12 у суботу, 28 жовтня, о 19:00 на СТБ!

«Сьогодні ми не плануємо ризикувати вашим життям та відправляти у гори або заміновані клятими російськими окупантами ліси. Ми лише змоделюємо ситуацію, в якій вам доведеться здобувати складові у поході, а потім готувати їжу на відкритому вогні», — повідомить Володимир Ярославський.

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Українська скаутська організація, що виховує патріотично всебічно розвинених дітей, завітає на шоу «МастерШеф»-12. Одне з головних вмінь, яке розвивають в собі пластуни, — це вміння виживати в дикій природі та орієнтуватися на місцевості. Тож аматори готуватимуть саме для них. Чи знаються кухарі на дитячому харчуванні? Невже Оля, яка виховує чотирьох дітей, не впорається з меню для двадцятки маленьких мандрівників? І чи переможуть улюблені макарони здорове овочеве пюре?

У другому випробуванні суперникам знадобиться навичка чути одне одного. Кожному доведеться багато говорити, слухати й домовлятися. Адже робота в ресторані — це командна праця. Що вигадають судді для опрацювання таких «скілів»? Як аматори використають рації, аби достукатися до співробітників вигаданих закладів? І чому на цей раз учасники вирішать «зливати» Іллю?

Video: МастерШеф 12 сезон 10 випуск: анонс від 28.10.2023 МастерШеф-12 що буде у 10 випуску? Дивіться анонс 10 випуску МастерШеф 12 сезон від 28.10.2023 на сайті СТБ

Не пропустіть вже цієї суботи, 28 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ 10 випуск проєкту «МастерШеф»-12.

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