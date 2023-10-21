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«МастерШеф»-12: етнічні спеції України, повернення Євгена Клопотенка та спогади дитинства у 9 випуску

21.10.2023

9 випуск розпочався з повернення шеф-кухаря та ведучого проєкту «Пекельні борошна» — Євгена Клопотенка. Саме він підніс наш український борщ до спадщини ЮНЕСКО. Шеф, який змусив садки та школи відмовитися від радянської системи харчування. Ба більше, саме він годує іноземні делегації, які прямують потягами до України. А на проєкті «МастерШеф» Євген надав особливий майстер-клас для індивідуального конкурсу аматорів 12 сезону.

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 9 випуску від 21.10.2023

Євген — це не про простоту, а про глибину. Тож майстер-клас полягав у використанні наших етнічних спецій. Їх було аж 10! Ба більше, всі ці спеції виключно українського походження, адже Клопотенко не використовує у себе в ресторанах жодних привезених складових. Насіння кропу, копчена груша, материнка, багно, ісоп, ялівець, коріння калгану, любисток та бузину дегустували аматори. Проте використав Євген у свої страві лише п’ять з них.

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«Ви можете отримати певну кількість балів за свою страву. Одна вгадана спеція — 1 бал. За смак і презентацію ми також присуджуватимемо бали», — повідомили судді.   

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 9 випуску від 21.10.2023

Найкращим сьогодні став Руслан. Він заробив аж 8 балів, відгадавши всі складові. А от чорні отримали Марина та Оксана, які порушили правила конкурсу. Крім того, Мирослава отримала чорний фартух за найменшу кількість набраних балів.

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 9 випуску від 21.10.2023

Другий конкурс розпочався з легендарних ящиків. Судді запропонували аматорам кулінарний… одяг. І це були не кітелі. Під коробками лежали футболки.

«Це наш офіційний мерч “МастерШеф”… Жартуємо. Тепер до правил. Ви одягнете ці футболки, а на ваших спинах опиняться рецепти страв. Всього ми надрукували три рецепти галицької кухні, написані галицьким діалектом. Тож доведеться користуватися кулінарною логікою. Ці три рецепти ми розділили, тож потрібно пошукати продовження у суперників», — повідомили судді.   

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 9 випуску від 21.10.2023

У підсумку цього конкурсу смачно приготувати гуцульські кулінарні шедеври та довести їх до смаку було під силу не кожному. Юля Марковецька подала майже не їстівну страву, тож отримала чорний.

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 9 випуску від 21.10.2023

Хто залишив проєкт «МастерШеф»-12 у 9 випуску від 21.10.2023?

На битві чорних змагалися Оксана, Марина, Юля та Мирослава. Сьогодні їм довелося готувати на високих поверхнях. Судді нагадали учасницям про їх дитинство і те, як це, коли ти на все дивишся знизу. Тож готували навшпиньках і підставках.

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 9 випуску від 21.10.2023

Проте підставок було лише дві, а аматорів в чорному — четверо. Тож довелося домовлятися і готувати в парі. Крім того, готували страву, яка вразила в дитинстві і зберіглася в пам’яті аж до сьогодні. 

Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 9 випуску від 21.10.2023

Із завданням не впоралася Марина Швець, тож у 9 випуску проєкт «МастерШеф»-12 залишила саме вона.  

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