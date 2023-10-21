Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 9 выпуске от 21.10.2023

«МастерШеф»-12: этнические специи Украины, возвращение Евгения Клопотенко и воспоминания детства в 9 выпуске

9 выпуск начался с возвращения шеф-повара и ведущего проекта «Пекельні борошна» — Евгения Клопотенко. Именно он преподнес наш украинский борщ к наследию ЮНЕСКО. Шеф, заставивший сады и школы отказаться от советской системы питания. Более того, именно он кормит иностранные делегации, которые едут поездами в Украину. А на проекте «МастерШеф» Евгений предоставил особый мастер-класс для индивидуального конкурса аматоров 12-го сезона.

Евгений – это не о простоте, а о глубине. Так что мастер-класс заключался в использовании наших этнических специй. Их было 10! Более того, все эти специи исключительно украинского происхождения, ведь Клопотенко не использует у себя в ресторанах никаких привезенных составляющих. Семена укропа, копченая груша, душица, багульник, иссоп, можжевельник, корни калгана, любисток и бузину дегустировали любители. Однако использовал Евгений в своих блюдах только пять из них.

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«Вы можете получить определенное количество баллов за свое блюдо. Одна угаданная специя – 1 балл. За вкус и презентацию мы будем также присуждать баллы», — сообщили судьи.

Лучшим сегодня стал Руслан. Он заработал 8 баллов, угадав все составляющие. А вот черные получили Марина и Оксана, нарушившие правила конкурса. Кроме того, Мирослава получила черный фартук за наименьшее количество набранных баллов.

Второй конкурс начался с легендарных ящиков. Судьи предложили любителям кулинарную… одежду. И это были не кители. Под коробками лежали футболки.

«Это наш официальный мерч “МастерШеф”… Шутим. Теперь к правилам. Вы наденете эти футболки, а на ваших спинах окажутся рецепты блюд. Всего мы напечатали три рецепта галицкой кухни, написанные галицким диалектом. Так что придется пользоваться кулинарной логикой. Эти три рецепта мы разделили, так что нужно поискать продолжение у соперников», — сообщили судьи.

В результате этого конкурса вкусно приготовить гуцульские блюда и довести их по вкусу было по силам не каждому. Юля Марковецкая подала почти не съедобное блюдо и получила черный.

Кто покинул проект «МастерШеф»-12 в 9 выпуске от 21.10.2023?

На битве черных соперничали Оксана, Марина, Юля и Мирослава. Сегодня им пришлось готовить на больших поверхностях. Судьи напомнили участницам об их детстве и о том, как это, когда ты на все смотришь снизу. Поэтому готовили на цыпочках и подставках.

Однако подставок было всего две, а аматоров в черном — четверо. Пришлось договариваться и готовить в паре. Кроме того, готовили блюдо, которое поразило в детстве и сохранилось в памяти до сегодняшнего дня.

С задачей не справилась Марина Швец, так что в 9 выпуске проект «МастерШеф»-12 покинула именно она.

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