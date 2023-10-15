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МастерШеф-12: выдержали ли аматоры спортивные нагрузки в 8 выпуске?

15.10.2023

8 выпуск проекта «МастерШеф»-12 начался с эпиграфа: «Жизнь – как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая тебе попадется». Участников ждал самый сладкий конкурс сезона. А вот кто был невнимательным, рисковал проглотить горькую пилюлю. Это не просто соревнование дегустаторов, а поиск настоящего МастерШефа! Больше о 8 неделе кулинарного шоу «МастерШеф»-12 – в материале STB.UA.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 8 выпуске от 14.10.2023

Первое испытание дало уникальную возможность аматорам попасть на мастер-класс Ольги Мартыновской. Не обошлось и без судейских «но». В этот раз было целых 5 команд, то есть соперники поделились на тройки. Капитанами стали Иван, Илья, Руслан, Саша и Вика. Готовили трюфельные конфеты. Но это не все. Перед командами на столе лежало 200 конфет, в которых были скрыты начинки. Задача – отгадывать начинку и воспроизводить ее по рецептуре Оли. Та команда, которая отгадала и воссоздала конфету, получала 3 балла. Если не угадывали составляющие, но приготовили вкусно, — 1 балл. Если и не угадали, и не вкусно – балл вычитается.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 8 выпуске от 14.10.2023

Пьяная вишня, имбирь с курагой, малина и мята, клубника и базилик, карамелизированная груша с голубым сыром были скрыты в шоколадном ганаше. Больше всего отгадали и воспроизвели команда Руслана — Оля и Валерия, заработав 19 баллов. А вот проигравшими сегодня была команда Виктории. Несмотря на то, что она позиционировала себя как кондитер, команда заработала -1 балл.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 8 выпуске от 14.10.2023

Теперь пора отрабатывать шоколадные калории. Работа повара изнурительная, а иногда и калорийная. Так что всегда нужно быть стройным духом и телом.

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Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 8 выпуске от 14.10.2023

Капитанами стали Мирослава, Оксана и Юля. Готовили основное блюдо и десерт, главное — низкокалорийные. А пока все работают, один из команды обязан сжигать свои калории. Если аматор останавливается – останавливается вся команда. Лучше всего поработала команда Юли. Спасла их Ирина, которая на протяжении часа тренировалась.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 8 выпуске от 14.10.2023

Кто покинул проект «МастерШеф»-12 в 8 выпуске от 14.10.2023?

На битве черных соперничали Оксана, Николай, Саша, Роман, Иван и Мирослава. Аматоров ждало 8 мини-поверхностей. Три духовых шкафа, одна раковина, одна плита и т.д. Этот выпуск был посвящен правильному питанию, калориям, спорту, и пришел момент поставить в этой истории жирную точку.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 8 выпуске от 14.10.2023

«Сегодня мы хотим, чтобы вы сделали работу над ошибками. А именно – приготовили вкусный и полезный десерт. Мы протестируем и ваши умения договариваться с борющимися так же за место в проекте. Но предварительно придется вам залезть в хулахуп. Трое поваров – в одном, еще трое – в другом. И так вы будете передвигаться по кухне в течение 1,5 часов», — отметили судьи.

К сожалению, в 8 выпуске на битве черных с заданием не справился Иван Пеший. Так что в выпуске от 14.10.2023 проект «МастерШеф»-12 покидает именно он.

Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 8 выпуске от 14.10.2023
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