  Мастер Шеф 12 сезон: кто ушел в 7 выпуске от 07.10.2023

МастерШеф-12: возможно ли обмануть монополистов 7 выпуска?

В 7 выпуске проекта «МастерШеф»-12 аматоров ожидала кулинарная монополия. Игра, в которой участники становятся настоящими бизнес-акулами, готовыми есть своих конкурентов без соли и перца. В этом испытании повара демонстрируют свое умение мыслить стратегически, договариваться, уступать и строить победоносную стратегию. Возможно ли ввести в заблуждение монополистов? И кто покинул проект в 7 выпуске от 07.10.2023 – читайте в материале STB.UA.

Судьи избрали капитанов четырех команд. Ими стали Ольга Рябенко, Виктория Науменко, Екатерина Радченко и Николай Петровский. Готовили по три блюда, какие именно — решали монополисты. Кроме того, традиционно была ферма с мясом, озеро с морепродуктами, сад овощей и фруктов и завод-девайс. И путем жеребьевки определили, кто каким монополистом сегодня стал. Так у Оли была рыба, у Коли — девайсы, у Кати — мясо, а у Виктории — овощи. Команда совершала один ход и предлагала обмен собственных составляющих.

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Началась настоящая борьба. Ольга неоднократно вызывала на бой соперников, чтобы получить нужный ингредиент. Коля располагал самым главным — тарелками, ложками, сотейниками и сковородками. Так что смело отказывал тем, кто не проработал свою стратегию заранее. А вот Катя вообще растерялась и потеряла контроль над командой. Вика проиграла в этом конкурсе. Ведь ее команда не смогла приготовить ни одного достойного блюда.

Лучшими стали команда Коли и Оли. А черные получили Вика и Марина. И пора отправиться в следующий день со вторым испытанием. Кулинарная правда и вымысел, умение соврать и склонить к ложной истине. У каждого было по 8 этапов приготовления, который он зачитывал сопернику. А вот диктовать правдивую информацию или придумывать — решать аматорам. Капитанство взяли на себя Ольга и Роман.

«Обе команды справились хорошо. Команда Романа угадала нужное блюдо, в отличие от Оли. Однако никто не допустил ошибок, за которые нам могло бы быть стыдно на этой кухне. Но проигрывают красные, пусть и не с позорным поражением. А только потому, что подали нам фаршированную перепелку вместо галантина», — подытожил результаты Эктор.

Кто покинул проект «МастерШеф»-12 в 7 выпуске от 07.10.2023?

В 7 выпуске на битве черных соперничали Оля, Дмитрий, Виктория и Марина.

«Мы хотим проверить, можете ли вы думать о кулинарии, когда все условия конкурса мешают думать о ней. Сегодняшняя битва будет состоять из двух осложнений – кулинарного и курортного. Готовите вы что угодно, но с использованием круп. Но предварительно крупу нужно выбрать из общего котла, куда мы ее засыпали. А делать вы это будете во время своих спа-процедур: динамического массажа, омолаживающей косметической улитки, йоговских досок из гвоздей и портативной бани», — сообщили судьи.

К сожалению, с задачей не справился Дмитрий Давиденко. Так что в 7 выпуске от 07.10.2023 проект «МастерШеф»-12 покинул именно он.

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