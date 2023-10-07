Мастер Шеф 12 сезон: хто пішов у 7 випуску від 07.10.2023

«МастерШеф»-12: чи можливо ввести в оману монополістів 7 випуску?

У 7 випуску проєкту «МастерШеф»-12 на аматорів чекала кулінарна монополія. Гра, в якій учасники стають справжніми акулами бізнесу, готовими їсти своїх конкурентів без солі та перцю. У цьому випробуванні кухарі демонструють своє вміння мислити стратегічно, домовлятися, поступатися та будувати переможну стратегію. Чи можливо ввести в оману монополістів? Та хто залишив проєкт у 7 випуску від 07.10.2023 — читайте в матеріалі STB.UA.

Судді обрали капітанів чотирьох команд. Ними стали Ольга Рябенко, Вікторія Науменко, Катерина Радченко та Микола Петровський. Готували по три страви, які саме — вирішували монополісти. Крім того, традиційно була ферма з м’ясом, озеро з морепродуктами, сад овочів та фруктів і завод-девайсна. І шляхом жеребкування визначили, хто яким монополістом сьогодні став. Так у Олі була риба, у Колі — девайси, у Каті — м’ясо, а у Вікторії — овочі. Команда робила один хід і пропонувала обмін власних складових.

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Розпочалася справжня боротьба. Ольга неодноразово викликала на бій суперників, аби здобути потрібний інгредієнт. Коля мав у розпорядженні найголовніше — тарілки, ложки, сотейники й пательні. Тож сміливо відмовляв тим, хто не пропрацював свою стратегію наперед. А от Катя взагалі розгубилася і втратила контроль над командою. Віка ж програла в цьому конкурсі. Адже її команда не змогла подати жодної гідної страви.

Найкращими стали команда Колі та Олі. А от чорні отримали Віка та Марина. І час рушити у наступний день з другим випробуванням. Кулінарна правда і вигадка, вміння збрехати та схилити до хибної істини. У кожного було по 8 етапів приготування, який він зачитував супернику. А от диктувати правдиву інформацію чи вигадувати — вирішувати аматорам. Капітанство взяли на себе Ольга та Роман.

«Обидві команди впоралися добре. Команда Романа відгадала потрібну страву, на відміну від Олі. Проте ніхто не допустився помилок, за які нам могло би бути соромно на цій кухні. Та програють червоні, нехай і не з ганебною поразкою. А лише тому, що подали нам фаршировану перепілку, замість галантину», — підсумував результати Ектор.

Хто залишив проєкт «МастерШеф»-12 у 7 випуску від 07.10.2023?

У 7 випуску на битві чорних змагалися Оля, Дмитро, Вікторія та Марина.

«Ми хочемо перевірити, чи можете ви думати про кулінарію, коли всі умови конкурсу заважають думати про неї. Сьогоднішня битва складатиметься з двох ускладнень — кулінарного і курортного. Готуєте ви будь-що, але з використанням круп. Та попередньо крупу потрібно вибрати зі спільного казана, куди ми її засипали. А робити ви це будете під час своїх спа-процедур: динамічного масажу, омолоджуючого косметичного равлика, йогівських дощечок з цвяхів і портатичної лазні», — повідомили судді.

На жаль, із завданням не впорався Дмитро Давиденко. Тож у 7 випуску від 07.10.2023 проєкт «МастерШеф»-12 залишив саме він.

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